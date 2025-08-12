VaiOnline
Via Grazia Deledda.
13 agosto 2025 alle 00:36

Investe un anziano e scappa: denunciato 

Un 57enne rintracciato dalla Polizia Locale: aveva la patente sospesa 

Quando gli agenti della Polizia Locale lo hanno rintracciato e convocato nella caserma di via Crespellani, ha ammesso di aver investito un uomo, accompagnato poi in ospedale con assegnato un codice giallo, e di non essersi fermato. Pensava non si fosse fatto praticamente niente. Poi gli investigatori hanno capito il perché un 57enne di Assemini era fuggito da via Grazia Deledda, luogo dell’incidente: aveva la patente sospesa. L’uomo è stato denunciato per la fuga e l’omissione di soccorso, e la sua patente verrà revocata. Il ferito, un cagliaritano di 77 anni, è ricoverato al Brotzu ma per fortuna non è in gravi condizioni.

Sulle strisce

L’episodio risale a lunedì mattina. L’anziano ha attraversato via Grazia Deledda sulle strisce pedonali ma è stato travolto da un’auto. Il conducente non si è fermato, nonostante fosse abbastanza chiaro che si fosse accorto di quanto successo. E a quell’ora, verso le 11, c’erano anche diverse persone che hanno assistito all’incidente. Immediatamente c’è chi ha chiamato i soccorsi per il 77enne rimasto a terra dolorante. Il personale del 118 ha accompagnato l’uomo in ospedale, al Brotzu: gli è stato assegnato un codice giallo per le ferite e lesioni riportate, per fortuna non gravissime. Anche i successivi accertamenti avrebbero escluso conseguenze preoccupanti.

Le indagini

Gli agenti della Polizia Locale, intervenuti dopo la segnalazione dell’investimento, hanno avviato subito le indagini per risalire al conducente dell’auto. Grazie alle informazioni raccolte sul posto, con alcuni testimoni che hanno riferito elementi utili per arrivare al tipo di veicolo, e alle immagini di impianti di videosorveglianza, i poliziotti hanno identificato il proprietario dell’auto, convocato in caserma. Al suo arrivo, il 57enne di Assemini, avrebbe cercato di sminuire i fatti nonostante la gravità di quanto accaduto. Poi è emerso che era alla guida con la patente sospesa per dei precedenti fatti. Oltre alla denuncia per fuga e omissione di soccorso, scatteranno le procedure per la revoca del documento di guida.

L’emergenza
Si tratta del primo episodio del genere ad agosto dopo le tre denunce dello scorso mese. Grazie al lavoro degli agenti della Polizia Locale, in particolare del persona della sezione infortunistica, i responsabili di investimenti di pedone, con successivo allontanamento, sono stati tutti rintracciati e denunciati.

