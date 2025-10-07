Investe pedone e fugge, automobilista 82enne rintracciato dai vigili 

Forse l’alta velocità o una disattenzione al volante. Poi lo schianto su un palo e la carambola che poteva finire in tragedia con un pedone, che transitava in quel momento sul marciapiede, travolto senza riportare fortunatamente gravi conseguenze.

È accaduto in pochi secondi l’incidente che ieri mattina alla fine di via della Pineta, di fronte alla chiesa di San Pio X, ha visto davanti a tanti testimoni la clamorosa fuga del pirata della strada che all’altezza della rotonda dell’Amsicora si è schiantato su un palo per poi finire su un pedone.

La vittima è caduta violentemente a terra riportando alcune serie ferite al volto, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Sul posto sono prima intervenuti per il soccorso i sanitari di un’ambulanza di base, poi il trasporto al Brotzu a bordo di una Mike del 118.

La caccia all’autista che ha preferito non soccorrere il pedone è durata poco. Alcuni pezzi dell’automobile erano infatti rimasti sull’asfalto a causa del violento impatto con il palo. È stato perciò relativamente facile per le indagini degli agenti della Municipale, condotte dalla Sezione Infortunistica del Corpo di Polizia Locale di Cagliari con il supporto del Nucleo Operativo di Pronto Intervento, rintracciare un uomo di 82 anni residente a Quartu Sant’Elena, proprietario di un’utilitaria che aveva i segni inequivocabili di un incidente appena accaduto, intercettato dagli agenti a meno di un’ora dopo dal fatto, mentre rientrava a casa. L’uomo è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso e la sua patente è stata ritirata.

