Investe e uccide la figlia dopo una lite 

Monopoli. Un uomo di 86 anni, Vincenzo Formica, dopo una lite con la figlia Marianna, 54, si è messo al volante e l’ha uccisa investendola nel vialetto della casa di campagna, in contrada Laghezza. Formica, ex dipendente della Asl, è stato fermato dai carabinieri e portato in carcere con l’accusa di omicidio. Il fatto è avvenuto venerdì sera attorno alle 20 e i carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione fatta al 112 . A quanto si è appreso da tempo c’erano dissapori legati alla assistenza della moglie di Vincenzo Formica, che è malata e vive con lui in una casa nel centro di Monopoli, non lontano dall’appartamento della figlia, che pare fosse determinata a portare la madre a vivere da lei. La villetta di Laghezza viene usata per le vacanze e la lite di venerdì è esplosa proprio a conclusione di una giornata di festa passata insieme nella casa di famiglia.

