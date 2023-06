Investe due anziane e picchia un agente 

Erano uscite entusiaste dal Teatro Lirico, dove per quasi tre ore avevano assistito all’ennesima replica della Traviata di Verdi. Tre amiche appassionate d’opera, due settantenni e una cinquantenne, sono finite all’ospedale con gravi traumi a seguito di una rapina subita quando stavano tornando a casa. Una ha riportato una frattura scomposta al femore e dovrà essere operata.

Il malvivente – un 44enne poi arrestato dalla Polizia che era già finito in manette 48 ore prima, ma era stato liberato dal giudice per problemi psichiatrici – ha rubato con la forza l’auto ad una delle anziane, dandosi poi alla funga dopo aver travolto le altre due amiche. Tutte sono finite al pronto soccorso, due con una prognosi di oltre trenta giorni.

La vicenda

La vicenda si è verificata poco prima delle 23 di domenica, quando le tre donne erano appena uscite dal teatro di via Sant’Alenixedda, dirigendosi verso viale La Plaia dove avevano lasciato l'auto per paura di non trovare parcheggio nella zona del Lirico. Tutte fanno parte di un gruppo affiatato e numeroso di appassionate d’opera, tanto che era stata un’altra amica a riportarle a riprendere l’auto. Il rapinatore è entrato in azione proprio quando le tre vittime si trovavano nel parcheggio vicino al Porto e la proprietaria della Renault Clio si era messa al volante per far salire le altre due e andare via: acceso il motore si apprestava ad uscire dall’area di sosta, quando l’uomo ha bloccato il veicolo e ha afferrato la conducente scaraventandola fuori dall’abitacolo. Poi ha ingranato la marcia, premuto il piede sull’acceleratore, e ha travolto le altre che non erano ancora salite, dandosi alla fuga a tutta velocità.

I soccorsi

Sono state le stesse vittime a dare l'allarme, chiamando il 112 e facendo arrivare sul posto le ambulanze del 118 e le volanti della Polizia. Tutte e tre sono state portate al pronto soccorso dove i medici hanno riscontrato per le due travolte lesioni e fratture guaribili in 30 giorni, mentre la più giovane che era stata scaraventata fuori dall'auto se la caverà con cinque giorni di cure e alcuni ematomi. Gli agenti delle Volanti, che già pattugliavano vari quartieri della città per via dell'escalation di furti e “spaccate”, si sono messi subito a caccia del rapinatore, intercettandolo nella zona di Sestu. Durante l’inseguimento è finito contro un marciapiede, venendo poi bloccato dai poliziotti. In queste fasi concitate avrebbe anche aggredito un agente, rimasto contuso (ha ricevuto una prognosi di 7 giorni), prima di essere ammanettato e portato in Questura.

L’arresto

Dopo essere stato informato dell’arresto dagli uomini delle volanti, intervenuti con quattro pattuglie, il pubblico ministero di turno – il sostituto procuratore Gaetano Porcu – ha ordinato il trasferimento del 44enne nel carcere di Uta, contestandogli la rapina aggravata, le lesioni gravi e la resistenza a pubblico ufficiale. Domani comparirà davanti alla giudice Manuela Anzani per la convalida degli atti. Difeso dall’avvocata Patrizia Orrù, l’uomo (del quale l’Unione non pubblica l’identità perché è già stata accertata la non punibilità per problemi psichiatrici) era già stato arrestato in flagranza dai carabinieri del Nucleo radiomobile 48 ore prima, mentre stava distruggendo con un tubo di ferro un distributore automatico in viale Sant’Avendrace, nel tentativo di rubarne il contenuto. Il magistrato aveva contestato il tentato furto, il danneggiamento e la ricettazione perché con sé l’indagato aveva diverse buste con cancelleria, cialde da caffè e tre paia di scarpe rubate nei giorni scorsi in un negozio di via Alghero, per un valore di mille euro. Sabato, dopo la convalida, il giudice non aveva applicato misura cautelare proprio a causa dei suoi gravi problemi psichiatrici.

