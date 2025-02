Investe 17enne sulle strisce e scappa 

Stridio di gomme e urla di dolore, questa la colonna sonora di un martedì pomeriggio in via Fratelli Montgolfier a Sestu dove un ragazzo di 17 anni è stato investito da un pirata della strada che è poi ripartito a tutta velocità. È successo all’incrocio con via Monserrato, sulle strisce pedonali, davanti a una banca; per il giovanissimo qualche escoriazione e tanto spavento.

La rabbia della madre

A denunciare l’accaduto è Lorena Porceddu, madre del ragazzo: «Mio figlio è stato investito da un suv rosso. Alla guida c’era un uomo grande, e accanto a lui c’era una donna. Si è fermato o ha rallentato per pochissimi istanti, poi è ripartito, senza nemmeno una parola di scusa». Nessuno in quel momento era presente sulla strada, ma Lorena Porceddu ha fatto comunque un appello tramite i social per cercare possibili testimoni e soprattutto rivolgersi all’anonimo investitore: «Abbiamo sporto denuncia alla Polizia Locale, le telecamere della banca di fronte alle strisce potrebbero averti inquadrato; fai la cosa giusta e fatti vivo. Non posso credere che non ti sia accorto di aver investito mio figlio, le urla di dolore io le ho sentite da casa mia, con le finestre chiuse. Se ti fai vivo per scusarti posso anche ritirare la denuncia».

Troppi pericoli

Un fatto per fortuna non grave ma che ha destato comunque rabbia e sconcerto. Nel pieno centro della città restano ancora troppi gli automobilisti che corrono troppo, sono indisciplinati, o distratti: «Proprio mentre la Polizia Locale faceva i rilievi un altro automobilista stava entrando nella via contromano», denuncia Porceddu. In varie zone della città spesso i residenti hanno chiesto attraversamenti pedonali rialzati, e ci sono già stati incidenti; per esempio in via Roma l'anno scorso. In via Monserrato pochi metri prima di via Montgolfier, qualcuno ha addirittura scritto sull’asfalto “attenzione bambini”, proprio accanto alle strisce pedonali, perché poco lontano c’è una scuola. Si parla anche della possibilità di installare prossimamente attraversamenti pedonali rialzati.

Sindaca e assessore

«Mando la mia solidarietà e vicinanza al ragazzo e alla famiglia e un invito a tutti per la prudenza e il rispetto del codice della strada», commenta la sindaca Paola Secci. Massimiliano Bullita, vicesindaco e assessore a Viabilità e Traffico continua: «Apprendo con dispiacere del sinistro, ma allo stesso tempo con sollievo, perché dalle notizie in mio possesso non dovrebbe essere grave. Registriamo spesso la velocità eccessiva dei veicoli che sfrecciano nelle strade cittadine, a vedere certi comportamenti dovremo installare dossi ogni cento metri, il che è impossibile sia per le norme del codice che per i costi, l'invito è a moderare la velocità per la sicurezza di tutti».

