“Inverti”, tour in sette comuni sulle donne nella pandemia 

Pandemia e lockdown hanno lasciato strascichi nella società ancora da capire. La regista nuorese Pj Gambioli con il suo lavoro offre al pubblico la possibilità di riflettere su ciò che dal 2020 è accaduto intorno noi.

Sta per partire la terza stagione del progetto film & meeting Inverti Tour organizzato da Janas Aps. Eventi itineranti previsti per il mese di maggio in sette comuni sardi. Se con il primo cortometraggio “Mamme Fuori Mercato” (girato poco prima della pandemia), la regista racconta il tema della discriminazione delle donne, soprattutto le madri nel mondo del lavoro, con il sequel “Inverti” si affronta in modo incisivo e trasversale la complessa evoluzione verificatasi in seguito all'emergenza pandemica, come gli effetti sulla salute psicofisica di bimbi e adolescenti.

«Sarà un viaggio nel ricordo – spiega Gambioli – col passare del tempo le persone hanno rimosso ciò che hanno provato durante la pandemia. Inverti sarà come un viaggio nelle proprie emozioni». Diversi gli spunti di riflessione. Nel 2020 le donne che hanno perso il lavoro sono state il doppio rispetto agli uomini. La condizione economica generale delle famiglie, anche in seguito alle necessità imposte dal digitale, è con gli anni peggiorata, così come l’insorgere preoccupante di fenomeni depressivi e di isolamento tra i più giovani. Per affrontare un tema così ampio, il cinema sociale prodotto da Gambioli diviene uno strumento immediato ed empatico che prepara il pubblico presente in sala ad una interazione con il momento del talk, incentrato sull’ascolto delle testimonianze territoriali.

«Sono donne, madri, libere professioniste, dipendenti che hanno lavorato durante la pandemia, che hanno affrontato lo smartworking e la dad assieme o impreviste urgenze nell’assistenza e cura di familiari ammalati . Viene fuori ciò che abbiamo imparato e che cosa possiamo fare dal punto di vista della sorellanza della vicinanza verso le altre persone».

Si parte da Elini il 3 maggio alle 17.30 nella sala Polifunzionale di via Pompei. Appuntamento a Tissi l’8, a Muros il 10, a Birori l’11 a Usini il 17, a Cossoine il 18, a Florinas il 24 maggio.

