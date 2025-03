«Inversione di marcia in via Bruscu Onnis e svolta in via Roma»  

Novità in arrivo per il traffico in viale Trieste e via Roma. «A breve verrà ripristinata la svolta a sinistra da viale Trieste verso via Roma», afferma Yuri Marcialis, assessore comunale alla Viabilità. «Per rendere possibile questa modifica, il senso di marcia nel tratto tra via Bruscu Onnis e via Asproni sarà invertito. Inoltre – aggiunge Marcialis - è prevista la realizzazione di parcheggi a spina di pesce nel primo tratto di Via Roma, per migliorare la disponibilità di posti auto e garantire maggior sicurezza».

L’assessore alla Viabilità annuncia novità sul secondo lotto dei lavori di viale Trieste. «Il progetto è in fase avanzata di definizione e dovrebbe essere approvato in Giunta entro la primavera. L’obiettivo è avviare i lavori entro la fine dell’anno. Gli uffici sono al lavoro per studiare soluzioni che riducano al minimo i disagi per la cittadinanza. Le soluzioni progettuali saranno più chiare una volta completato il lavoro dei tecnici, che si sta concentrando in particolare sui sottoservizi, sul rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi. Particolare attenzione sarà data all’illuminazione, anche in un’ottica di maggiore sicurezza stradale».

RIPRODUZIONE RISERVATA