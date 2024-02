“Inverno in sala” prosegue a Carbonia 

Dopo il debutto dello scorso 8 febbraio prosegue a Carbonia la rassegna “Inverno in sala” ospite della sala Fabio Masala della Fabbrica del cinema, Grande miniera di Serbariu. Il secondo appuntamento è per giovedì (18.30) con “L’estate di Joe, Liz e Richard”, di Sergio Naitza: incontro col regista (e presentazione del libro “L’avventurosa storia de La scogliera dei desideri”), vincitore del premio come miglior documentario al Kingston International film di Londra nel 2023.

Si passa poi al 22 febbraio con un doppio appuntamento con la regista Marta Anatra: “Horkos” e a seguire “Progresso renaissance”, il percorso dal 1969 al 2019 di un piccolo villaggio industriale nel sud Sardegna, nei dintorni di Portovesme, tra fabbriche chiuse, paesaggi fantasmagorici e resti sbilenchi di stabilimenti. La rassegna si chiude giovedì 29 febbraio con “Polvere”, di Paolo Carboni, anch’egli capace di fare incetta di premi (fra cui il Rai Cinema Channel e il Roma Indipendent festival). La storia è ispirata alla vita di Aldo Scardella suicida in carcere poiché accusato ingiustamente di omicidio.

RIPRODUZIONE RISERVATA