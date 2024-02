“Inverno in sala”: il meglio dei film sardi 

Il football americano in Sardegna, i villaggi post-industriali nell’Isola, i delitti e i pregiudizi nella Cagliari degli anni ’80: le proiezioni recenti della cinematografia sarda, e alcuni suoi temi scottanti o suggestivi, trovano sponda da domani 8 febbraio a Carbonia grazie a un format vincente da tanti anni: “Inverno in sala”. Ad organizzare la rassegna prevista nella sala Fabio Masala”della Fabbrica del cinema, presso la Grande miniera di Serbariu, sono la società Umanitaria assieme ad Arci Gabbianella Fortunata, Ucca, circolo Ficc la Miniera. E il supporto di Regione e Comune.

Il via

Si inizia domani alle 18.30 con “Noi Crusaders, 30 anni di football americano in Sardegna”, di Stefano Sernagiotto, pluripremiato nei recenti festival fra cui il Maharashtra in India: è la storia della squadra cagliaritana di football statunitense dagli anni Novanta, una vicenda di sacrificio e spirito di appartenenza. Saranno presenti il regista e la squadra. secondo step il 15 febbraio, stessa ora, con “L’estate di Joe, Liz e Richard”, di Sergio Naitza: incontro col regista (e presentazione del libro “L’avventurosa storia de La scogliera dei desideri”), vincitore del premio come miglior documentario al Kingston International film di Londra nel 2023.

Si scivola poi al 22 febbraio con un doppio appuntamento con la regista Marta Anatra: “Horkos” e a seguire “Progresso renaissance”, il percorso dal 1969 al 2019 di un piccolo villaggio industriale nel sud Sardegna, nei dintorni di Portovesme, tra fabbriche chiuse, paesaggi fantasmagorici e resti sbilenchi di stabilimenti.

La rassegna si chiude giovedì 29 febbraio con “Polvere”, di Paolo Carboni, anch’egli capace di fare incetta di premi (fra cui il Rai Cinema Channel e il Roma Indipendent festival). La storia è ispirata alla vita di Aldo Scardella: a Cagliari nel Natale 1985 viene ucciso un commerciante e in maniera pretestuosa con prove inconsistenti verrà accusato Aldo Scardella. Passerà sei mesi da innocente in cella di isolamento prima di porre fine alla propria vita. L’accesso a ogni appuntamento di “Inverno in sala” è libero e gratuito.

RIPRODUZIONE RISERVATA