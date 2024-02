«Inverno bollente con -14% di precipitazioni» 

L’inverno bollente manda la natura in tilt dopo un 2023 che ha fatto registrare il 14% di precipitazioni in meno e una temperatura superiore di 1,14 gradi rispetto alla media storica del periodo 1991-2020. Sono i dati elaborati da Coldiretti nazionale che sottolinea l’anomalia della colonnina di mercurio che nelle ore più soleggiate del week end sale su valori primaverili. Il caldo fuori stagione, «favorisce in tutte le piante il risveglio anticipato, come per le mimose in anticipo di oltre un mese rispetto alla data dell’8 marzo, con il pericolo di esporre le coltivazioni ai danni di un prevedibile forte abbassamento delle temperature e con la conseguente perdita dei raccolti». A preoccupare, continua la Coldiretti, «è anche la siccità che mette a rischio le semine di cereali, legumi, ortaggi ma anche il foraggio nei pascoli che risulta in netto calo». La mancanza di acqua, «provoca ripercussioni pure sui costi, aumentati anche a causa del rialzo delle quotazioni del foraggio, mentre in Sardegna e Sicilia si segnalano difficoltà nello sviluppo di frutta e ortaggi.

L’agricoltura, avverte Coldiretti, vive sulla propria pelle le pesanti conseguenze del cambiamento climatico. «Una nuova sfida per le imprese agricole che devono interpretare le novità segnalate dalla meteorologia e gli effetti sui cicli delle colture, sulla gestione delle acque e sulla sicurezza del territorio. Un obiettivo che richiede un impegno delle istituzioni per accompagnare l’innovazione e avviare investimenti per la manutenzione, risparmio, recupero e regimazione delle acque».

