Invernale,  Torres prima nei due tornei  

È stata la domenica della Torres. Le due squadre del circolo sassarese sono andate solitarie in testa alle classifiche sia della Prima Serie maschile, sia di quella femminile del Campionato Invernale di tennis.

Nel torneo maschile, la Torres ha approfittato del riposo del Tc Cagliari A (a pari punti in testa alla vigilia) e battendo 2-1 il Tc Alghero grazie ai singolari conquistati da Matteo Mura (6-1, 6-4 su Michele Fois) e Gianluca Sarais (doppio 6-2 su Niccolò Serra) è ora prima in solitaria. I campioni uscenti del Tc Moneta vincono 3-0 sui campi del Poggio Sport Village e agganciano capoterresi e algheresi al terzo posto. In coda, primi punti per il Tc Porto Torres, che vince in casa di un Ct Decimomannu a zero.

Nel femminile, la Torres vince 2-1 lo scontro diretto contro il Tc Cagliari B. Alla vittoria della sassarese Carolina Cicu su Elena Sassu 6-1, 6-1 ha risposto il successo della cagliaritana Chiara Zucca su Livia Marrosu 7-6(6), 6-4 . Decisivo il doppio, con il 6-4, 7-5 delle sassaresi su Zucca e Sara Demuro. Tc Cagliari B che si vede appaiato al secondo posto da Sporting Ct Decimomannu e Tc Cagliari A, che vincono entrambe 3-0 in casa rispettivamente contro Ct Decimomannu e Poggio Sport Village.



RIPRODUZIONE RISERVATA