INVERNALE, ALLA TORRES IL TITOLO DONNE 

La Torres vince la Prima Serie femminile del Campionato Invernale di tennis. La vittoria per 3-0 contro il Tc Cagliari A ha vidimato il titolo per le sassaresi di capitan Alessandro Caggiari, grazie alle vittorie in singolare di Marta Mura (6-1, 6-3 su Vittoria Migliavacca) e di Carolina Cicu (doppio 6-2 su Valeria Barlini Pischedda) e, in doppio, di Carolina Giua e Mura 6-1, 6-0 su Corda e Paolinelli.

Una coppia al secondo posto: il Quattro Mori Tennis team A (che, con l'infortunio muscolare di Alessandra Pezzulla dopo pochi giochi ha dovuto cedere il passo 3-0 al Tc Terranova A) e lo Sporting Ct Quartu A (che ha regolato 3-0 il Tc Alghero). Le algheresi, sconfitte 2-1 anche nel recupero casalingo di ventiquattro ore prima contro il Tc Cagliari, retrocedono in Seconda serie, assieme al Cus Cagliari, che ieri ha riposato.

Maschile

In Prima serie maschile, già celebrata sette giorni fa la vittoria del titolo da parte del Tc Cagliari A e il secondo posto del Tc Terranova A, chiude terzo il Poggio Sport Village A, che vince 2-1 grazie al doppio sui campi della Torres. Il 3-0 del Tc Moneta certifica la salvezza dei maddalenini, con gli algheresi che retrocedono assieme al Tc70 Oristano, ieri a riposo.



RIPRODUZIONE RISERVATA