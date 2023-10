Inventori in famiglia, quando la scienza diventa un bel gioco  

C’è una regola non scritta che nella due giorni dedicata a “Inventori in famiglia”, l’evento del 10Lab di Sardegna Ricerche, vale più di altre: vietato non toccare. A Sa Manifattura Tabacchi di Cagliari fino a stasera, provando e sperimentando, si viaggia nel mondo della scienza: bambine e bambini, ragazzi e ragazze, genitori e nonni si lasciano andare alla curiosità senza limiti. E allora largo a colori, esplosioni, spettacolari esperimenti, bottoni da premere, oggetti da costruire, per scoprire, giocando e divertendosi, i fenomeni naturali e le leggi che li governano.

Gli organizzatori

«La maestra a scuola ha suggerito ai bambini di non perdersi questo evento, ma non è la nostra prima volta: abbiamo partecipato anche lo scorso anno e i miei figli si erano divertiti tantissimo», racconta Daniela De Pasquale mamma di Matteo, 10 anni, e Federico, 7 anni. «Hanno scelto loro cosa fare, noi li seguiamo. Hanno seguito i ragazzi più grandi e si sono orientati verso qualcosa di elettronico che un po’ richiama il loro immaginario. Adesso stanno costruendo dei piccoli oggetti volanti da far volare nella galleria del vento, ma vorrebbero fare tutti i laboratori».

In cortile, Luca, 5 anni, sta “litigando” con il Tetris in legno: un gioco di logica e un vero rompicapo per menti di ogni età. Perfetto per allenare al problem solving. «Tanto riesco a incastrarli tutti, ci vuole solo un po’ più di tempo», dice mentre gira e rigira quegli oggetti con uno sguardo attento e concentrato. «Ti posso aiutare?», le chiede timidamente una bambina. «E va bene», risponde lui non molto convinto.

Giornata diversa

E se genitori e figli fanno gioco di squadra, gli adolescenti non celano la loro curiosità e si fanno guidare in modo semplice e divertente alla scoperta di quei temi che, spesso, sembrano “non per tutti”. «Siamo venuti con la scuola, una giornata diversa, ma molto piacevole. Ora stiamo creando dei robot che riescono a scrivere grazie alle batterie. Lo abbiamo creato noi, collegando di cavi siamo riusciti a farlo scrivere: una penna moderna insomma. È divertente», affermano Maria Elena, Federica, Matteo e Lorenzo, alunni della terza liceo scientifico Alberti di Cagliari. Il segreto del successo di “Inventori di Famiglia” è nel suo staff. Il 10Lab di Sardegna Ricerche, l’unico science centre in Sardegna, il primo in Italia totalmente gratuito, è, infatti, formato da un gruppo di ricercatori capaci di diffondere l’idea di ricerca scientifica. Con la voglia di divertirsi e divertire spiegando le teorie più complesse grazie al gioco e all’esperimento pratico.

Le particolarità

«La nostra attività si chiama matematica sotto i nostri piedi, ci porterà a scoprire quali forme geometriche possiamo usare per ricoprire una parete o un pavimento, quali sono quelle più adatte e dopo cosa possiamo disegnarci sopra», spiega Francesca Rizzato, fisica computazionale, «abbiamo degli esempi tratti Maurits Cornelis Escher, incisore e grafico olandese, che si è molto diverto a elaborare delle forme che avevano delle sembianze animalesche o impossibili. Le guarderemo insieme e cercheremo di costruire dei pavimenti e di muri più belli che mai».

Novità è la Science Street Art, dedicata all’arte di strada, che amalgama arte e scienza. Qui in seduti in gradi cuscini colorati, grandi e piccoli, ascoltano le storie raccontate da Mirko Revoyera, contastorie umbro: «Sono in una terra meravigliosa, scrigno di storie e narrazione, vengo a imparare prima che a raccontare. Attraverso la favola, raccontata nel modo più antico del mondo, completiamo questa bellissima avventura in questo luogo magico».

