Inventori in famiglia, la scienza per tutti 

Torna sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Sa Manifattura “Inventori in famiglia”, l’evento più conosciuto e caratterizzante del 10Lab di Sardegna Ricerche, l’unico science centre nell’Isola e il primo in Italia totalmente gratuito.

Una squadra di animatori farà scoprire a tutti i partecipanti i lati sorprendenti della scienza e della tecnologia raccontando la scienza in modo che l’arte si leghi alla tecnologia e bambini e adulti siano incoraggiati continuamente a inventare qualcosa di nuovo, a scambiarsi idee e osservare il mondo da altri punti di vista.

Tra mostre, laboratori a ciclo continuo, science show ed esperimenti, la novità di quest’anno è l’area Science Street Art, dedicata all’arte di strada, che si ispira a modelli di connubio fra scienza e arte sempre più frequenti in tutti i festival della scienza a livello internazionale. Qui si potrà partecipare ad attività di gruppo come Stop motion, Light painting o ascoltare le fiabe per i bambini raccontate dal cantastorie Mirko Revoyera. Chi parteciperà alle attività sarà autore, insieme a tutti gli altri, di un’opera collettiva Cartoline per il futuro, che sarà realizzata nelle due giornate.

Il cuore della manifestazione sarà l’Experimentarium, dove si svolgeranno spettacoli scientifici a ciclo continuo a cura di divulgatori e comunicatori della scienza. Sarà anche possibile entrare in una delle Science Room e scoprire le meraviglie del coding, della matematica e della robotica con Greta Galli e Francesca Rizzato (Sissa Medialab). Non poteva non avere la sua area dedicata anche l’attività Tinkering, i laboratori di creatività e scienza che da sempre contraddistinguono il 10LAB, nell’area dedicata ci saranno 4 laboratori al giorno che accoglieranno bambini e adulti per farli sperimentare insieme

