“Inventori in Famiglia” insieme a Lele Casini 

“Inventori in Famiglia” è la nuova trasmissione che mostra, attraverso esperimenti bizzarri e originali, fenomeni scientifici che spesso vengono studiati solo sui libri. Oggetti di uso comune insieme ad altri costruiti appositamente per gli esperimenti presentati, ci mostreranno quanto la scienza può essere divertente e come sia fondamentale saper osservare il mondo con occhi attenti e curiosi. La prima puntata in onda oggi alle 15 ha come titolo “Un caffè da scoprire”. Conduce Lele Casini.