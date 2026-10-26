Inventare personaggi e storie con i fumetti 

Dare forma alla fantasia, inventare personaggi e imparare a raccontare storie attraverso le immagini. A Senorbì sono aperte le iscrizioni al corso di fumetto rivolto a bambini e ragazzi, un laboratorio dedicato a chi vuole avvicinarsi al disegno e scoprire le tecniche della narrazione a fumetti.

A guidare i partecipanti in questo percorso creativo sarà Giorgio Carta. Le lezioni si terranno tutti i lunedì, dalle 15,30 alle 18, accompagnando i corsisti per l’intero anno scolastico, da ottobre fino a giugno 2027. Il laboratorio avrà come punto di riferimento la scuola di pittura Cimabue Trexenta in via Sicilia 18, uno spazio ideale per stimolare l’espressione artistica e la manualità dei più giovani.

L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità di aggregazione e crescita culturale per il territorio, offrendo ai ragazzi un momento formativo e divertente dove sviluppare le proprie capacità espressive attraverso il disegno e la narrazione visiva.

Per informazioni sul programma e per procedere con le iscrizioni è possibile contattare direttamente gli organizzatori inviando un’email all’indirizzo “giorgioc88@gmail.com” oppure telefonando al numero 328.0756421. (sev. sir.)

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