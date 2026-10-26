SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Senorbì.
27 ottobre 2026 alle 00:26

Inventare personaggi e storie con i fumetti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dare forma alla fantasia, inventare personaggi e imparare a raccontare storie attraverso le immagini. A Senorbì sono aperte le iscrizioni al corso di fumetto rivolto a bambini e ragazzi, un laboratorio dedicato a chi vuole avvicinarsi al disegno e scoprire le tecniche della narrazione a fumetti.

A guidare i partecipanti in questo percorso creativo sarà Giorgio Carta. Le lezioni si terranno tutti i lunedì, dalle 15,30 alle 18, accompagnando i corsisti per l’intero anno scolastico, da ottobre fino a giugno 2027. Il laboratorio avrà come punto di riferimento la scuola di pittura Cimabue Trexenta in via Sicilia 18, uno spazio ideale per stimolare l’espressione artistica e la manualità dei più giovani.

L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità di aggregazione e crescita culturale per il territorio, offrendo ai ragazzi un momento formativo e divertente dove sviluppare le proprie capacità espressive attraverso il disegno e la narrazione visiva.

Per informazioni sul programma e per procedere con le iscrizioni è possibile contattare direttamente gli organizzatori inviando un’email all’indirizzo “giorgioc88@gmail.com” oppure telefonando al numero 328.0756421. (sev. sir.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Oristano.

«Sono le donne a chiedere aiuto»

Mariella Careddu
proteste

Pratobello 24, i Comitati: «Venerdì tutti in piazza contro la falsa transizione»

Il movimento che si oppone agli speculatori aderisce allo sciopero generale del 30 ottobre 
Al. Car.
Autonomia

«Nuovo Statuto per competere col Nord»

Si riaccende il dibattito sulla riforma dopo l’appello di Todde al Governo 
Massimiliano Rais
La storia

Le carte e le lettere di Dino Giacobbe all’Archivio di Stato

L’annuncio del nipote Thomas Harder: potranno essere consultate a Nuoro 
Giuseppe Deiana
Università

«Un ateneo al servizio degli studenti»

Massimiliano Rais
L’iniziativa

Legge elettorale, la carica dei ricorsi parte dall’Isola

A Cagliari e in altri 24 Tribunali le istanze sull’incostituzionalità 
Femminicidio

«Impagnatiello premeditò il delitto»

Omicidio di Giulia Tramontano, tre mesi di isolamento diurno al fidanzato  