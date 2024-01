«Invecchiare davanti al vostro mare» 

Una coppia in crisi ne incrocia una “in forma” e disinibita. E lo spettacolo è servito. «In un gioco che diverte e fa riflettere», sottolinea Amanda Sandrelli. La celebre attrice, figlia d’arte di Stefania Sandrelli e del cantautore Gino Paoli, torna in Sardegna con “Vicini di casa”. Cinque le date, targate CeDac: domani alle 21 sarà a Tempio Pausania, al Teatro del Carmine, venerdì a Olbia, sabato ad Alghero, domenica a Macomer e lunedì a Sanluri. «Che è l’unico posto che non conosco», dice. «Per il resto, ho girato un po’ tutta l’Isola: ne sono innamorata, e non solo perché avete il mare più bello del mondo», aggiunge Sandrelli, che nell’adattamento della pièce “Los vecinos de arriba” dello spagnolo Cesc Gay è Anna, la donna della coppia tradizionalista. «Ho scelto lei», spiega, «perché è più complessa di Laura». Interpretata da Alessandra Acciai, mentre Gigio Alberti è Giulio, compagno di Anna, e Alberto Giusta è Toni, quello di Laura. «Il pubblico si diverte molto. Ed esce con un pensiero. Un’emozione».

Cioè?

«La coppia formata da me e Gigio è una coppia in crisi come ce ne sono tante, che ha una bambina e che sta insieme da anni, anche con astio. A un certo punto, fa la conoscenza di una coppia che, invece, se la gode, facendo i numeri di notte. Quando il mio personaggio decide di invitarli per un aperitivo, nella speranza che per osmosi qualcosa si trasferisca a lei e al marito, succede di tutto, ma questa coppia è reale, anche quando tira fuori le cose, ed è in quella profondità che si riconosce il pubblico. Così come nella tendenza a giudicare, che abbiamo tutti, anche se, personalmente, non mi appartiene, perché mio padre mi ha insegnato l’arte del dubbio; e questo viene fuori quando i nostri vicini parlano della loro vita sessuale in modo tranquillo, che agli altri due, invece, imbarazza: è la ragione per cui molti si riconoscono in Anna e Giulio e pochi in Laura e Toni».

Per Anna si è ispirata a qualcuno?

«In lei ci sono tante cose di me. Ho avuto un matrimonio di 18 anni, un grande amore, due figli: quando sei giovane sbagli, io, per esempio, non ho mai abbozzato e tornando indietro non farei gli stessi errori, e questo mi commuove molto adesso. C’è un momento dello spettacolo in cui mi viene un groppo in gola, perché la crisi di questa coppia è vera, è un amore che non ce l’ha fatta. Così nel malessere di Anna avverto qualcosa di mio».

C’è una ricetta per durare?

«Non è facile, perché ognuno è fatto a modo suo. Io sono una che quando succede qualcosa vuole sempre andare a fondo, ma oggi, se capisco di essere di fronte a una situazione di impasse col mio compagno, mi do tempo per ragionare a bocce ferme. Il consiglio sarebbe quello di non buttare via tutto al primo ostacolo: se a qualcosa servono le rughe è a darti un minimo di equilibrio».

Suo padre le ha insegnato a non giudicare. Sua madre?

«Mia madre non mi ha insegnato niente perché tende a non voler insegnare niente a nessuno, che è già un insegnamento. Però, vivendo con lei ho imparato un pochino di leggerezza e l’importanza di essere indipendente: una grande lezione».

Le manca il cinema?

«No. Quando ho iniziato, a 19 anni, non volevo fare l’attrice: il cinema mi piaceva, mi divertita, guadagnavo soldi, ma se non lo facevo stavo benissimo. Oggi, dopo una trentina d’anni di teatro, continuo ad avere il piacere e la voglia di stare sul palco. Per me che da piccola volevo fare la psicanalista è perfetto, perché mi dà modo ogni volta di aprire una porticina dentro di me, che è anche una porta verso l’esterno. Credo che sia questo il teatro per me: soddisfa il mio bisogno di sentirmi parte di qualcosa. Poi, quando mi stufo, vengo a invecchiare in Sardegna in un posto sul mare!».

