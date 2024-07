Invecchiamento attivo tra sport, seminari e gite 

Promuovere la salute per vivere a lungo. Nell'ambito delle attività dell'area invecchiamento attivo, entra nel vivo a Burcei, Maracalagonis e Sinnai il progetto dedicato agli over 60. Il progetto è articolato in attività ed azioni e prevede un ciclo di brevi incontri e seminari interattivi sui temi “Cosa significa invecchiare e come invecchiare bene”, sull’importanza della nutrizione e dello sport, sugli aspetti emotivi, affettivi e relazionali nell’età che avanza. Ma anche sullo stile di vita attivo attraverso passeggiate ed escursioni. Previsti anche laboratori socializzanti, appuntamenti con la ginnastica dolce, soggiorni residenziali, gite di istruzione.

Il progetto si sviluppa con la speciale collaborazione della Università della terza età di Sinnai e le scuole del territorio, con i Centri di aggregazione sociale di Sinnai e Maracalagonis grazie alla gestione della cooperativa sociale incaricata “Impara con noi”.

Partecipano all’iniziativa le Comunità alloggio “Fratelli Puggioni”, la Casa Farci di Sinnai e Maracalagonis, le cooperative Ker e Il Cigno. Per le adesioni occorre rivolgersi ai Centri di aggregazione sociale “Impara con noi” nei Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei. Il progetto è finanziato dalla Regione. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA