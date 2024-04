«Invecchiamento attivo, garanzia di qualità della vita» 

«Più che un assessorato alla longevità ne chiederei uno per l’invecchiamento attivo». Luisa Salaris, demografa dell’Università di Cagliari, sottolinea la necessità di politiche volte a sostenere una buona qualità della vita in età avanzata. Anziani in salute (per quanto possibile), attivi, con buone relazioni sociali e affettive. «La soglia canonica dei 65 anni è ormai superata, anche perché tanti, per diverse ragioni, continuano a lavorare mettendo a disposizione la propria esperienza». Saperi preziosi, dice la professoressa, «nei mestieri e in molte professioni. Nell’artigianato un pilastro fondamentale, un bene che definirei sociale».

«È il concetto molto quotato del lifelong learning, della formazione permanente che comporta anche il passaggio di testimone tra chi è vicino alla pensione, e ha un grande bagaglio di esperienza, e i giovani con competenze tecnologiche avanzate». Per questo, «non è ammissibile la fretta di buttare fuori dalla porta il pensionato: il suo sapere maturato in tanti anni di lavoro è prezioso per i nuovi arrivati».

C’è poi un aspetto sanitario della questione. «Per questo si parla di invecchiamento di successo. Si vive più a lungo e il sistema sanitario avrà via via una pressione non indifferente. Per questo è fondamentale che la politica lavori soprattutto sui programmi di prevenzione e di supporto». Si vive più a lungo, è vero, ma la maggior parte degli anziani convive con una o più malattie croniche. «Ci dev’essere un’assistenza in grado di prendersi cura della popolazione anziana». Quanto alla prevenzione, «per il sistema sanitario sarebbe meno costoso fare programmi di questo tipo, e curare i pazienti da subito piuttosto che dover risolvere un problema più grave». ( p.s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA