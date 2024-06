Invasioni e razzismo, stretta della Uefa  

Politica e inciviltà entrano nei campi da calcio. Letteralmente. Le quattro invasioni di campo verificatesi sabato a Dortmund da parte di tifosi che volevano farsi un selfie con Cristiano Ronaldo hanno indotto l'Uefa a prendere provvedimenti. «Saranno attuate misure di sicurezza supplementari negli stadi», fa sapere la federazione. «Qualsiasi invasione di campo costituisce una violazione delle regole di ogni impianto, e conseguenza di ciò saranno l'immediata espulsione dallo stadio, il divieto di entrare negli altri del torneo e una denuncia penale».

Ieri il ct portoghese Martinez aveva fatto notare che «quanto è accaduto è preoccupante perché abbiamo avuto la fortuna che le intenzioni dei tifosi fossero buone. I giocatori sono esposti e dobbiamo stare attenti a questo».

Ieri l'Uefa si è riunita anche per una serie di casi disciplinari e precisando che «sono tuttora in corso» inchieste su presunti comportamenti razzisti o discriminatori da parte di tifosi delle varie nazionali. Nel mentre due giornate di squalifica sono state date a Mirlind Daku, attaccante kosovaro/albanese che gioca per la nazionale di Sylvinho, entrato nei minuti finali del match contro i croati. Al termine della partita aveva intonato con tanto di megafono, rivolgendosi ai tifosi, cori nazionalisti anti-Serbia e anti-Macedonia del Nord.

Intanto non si placano gli appelli dei calciatori francesi per l’ascesa dell’estrema destra in vista delle elezioni nazionali. L’ultimo a incrociare sport e politica è stato Aurélien Tchouaméni, centrocampista del Real: «Detesto gli estremismi. Sono favorevole a una politica di unità», ha detto il 24enne, dando seguito alla presa di posizione di diversi compagni contro Rassemblement National, il partito di Marine Le Pen, che aveva provocato polemica in Francia ma anche all'interno della nazionale. Rabiot si era detto ad esempio convinto che i compagni fossero andati oltre, esprimendo le opinioni personali in ambito politico. I giocatori hanno chiesto alla federazione di poter votare, nel turno del 30 giugno e in quello del 7 luglio. E oggi Tchouaméni ha invitato i francesi ad andare alle urne, per scongiurare il rischio dell'astensionismo.

