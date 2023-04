Invasione militare, tre esercitazioni Nato nei poligoni sardi 

Mare Aperto, in corso: organizza la Marina militare italiana. Noble Jump 2023, sta per iniziare: il comando è della Nato. Seguirà la Joint Stars: connessa a quella dell’Alleanza atlantica, andrà in scena dall’8 al 26 maggio. Gigantesche esercitazioni militari che hanno in comune (almeno) due elementi: le armi e la Sardegna. Tutte andranno in scena nel teatro di guerra dei poligoni dell’Isola. E nel suo mare. Si sparerà quasi ininterrottamente per un mese e mezzo.

La Nato già in Sardegna

«Quanto tempo s’impiega per montare una tenda?». È una domanda che prevede una risposta autocelebrativa quella posta sui canali ufficiali della Nspa (Nato support and procurement agency), che in 17 giorni, all’interno del Poligono di Teulada, a marzo ha allestito un grande campo militare che ospiterà le truppe di Germania, Olanda e Norvegia: dal 27 aprile al 14 maggio i militari di questi Paesi, assieme a quelli di Lettonia, Grecia, Repubblica Ceca, Norvegia, Lussemburgo e, ovviamente, Italia, parteciperanno alla maxi esercitazione “Noble Jump 2023” che coinvolgerà i poligoni, ma anche porti e aeroporti civili. Il simbolo delle manovre è un cavallo che, assieme a una Sardegna stilizzata, forma il tricolore italiano. Sotto, c’è il simbolo di chi organizza le grandi manovre: la Nato.

Lo schieramento

Ogni anno la No-Ju si svolge in un Paese diverso. L’Italia avrebbe dovuto ospitarla nel 2020, ma era stata rinviata per il Covid. E leggere adesso qual è lo scopo, con la guerra in Ucraina in corso, fa pensare a scenari inquietanti: «L’obiettivo», spiega una comunicazione ufficiale della Nato, «è dimostrare la capacità di un dispiegamento tempestivo e integrare le forze dell’Alleanza come contributo alla posizione di deterrenza e difesa (...). Inoltre, addestrerà gli elementi della Stand-by Very High Readiness Joint Task Force nella conduzione del dispiegamento in un Paese alleato». Sottinteso: eventualmente attaccato.