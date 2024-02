Invasione eolica, un dibattito pubblico con i candidati 

Un incontro con i 94 candidati del Medio Campidano alle elezioni regionali per parlare di energie rinnovabili e delle azioni per contrastare l’assalto delle multinazionali dell’eolico nel territorio: è la proposta del comitato Su ‘Entu Nostu che da mesi combatte contro l’eolico selvaggio, in particolare della Marmilla, territorio per il quale sono stati presentati tanti progetti che alcuni si sovrappongono.

«L’obiettivo – ricorda il presidente, Marco Pau – è ascoltare le proposte e le idee concrete degli aspiranti consiglieri e assessori alla Regione. Elementi che consentano a elettrici ed elettori una scelta consapevole». Pau ricorda i lavori portati avanti per rimarcare la contrarietà all’eolico attraverso assemblee pubbliche in diversi paesi del Campidano: convegni, cortei e sit-in davanti alla sede del Consiglio regionale. «Ogni azione – rivendica – ha contribuito a porre al centro dell’agenda politica la questione della speculazione energetica che incombe sulla Sardegna».

L’ultimo impegno è l’invito a ciascun candidato a partecipare al confronto pubblico che si terrà oggi a Sanluri, a partire dalle 16, nel teatro Akinu Congia, all'interno del parco degli Scolopi. «L’incontro – annuncia Pau – sarà trasmesso in diretta streaming sui nostri canali social. Dalle adesioni ricevute, saranno in tanti a partecipare. I gruppi dei diversi schieramenti hanno confermato la loro presenza». Fra tutti, ci saranno diversi i sindaci del territorio: Alberto Urpi di Sanluri, Carlo Tomasi di San Gavino, Maurizio Onnis di Villanoforru, Sandro Branca di Genuri, Gabriele Littera di Serramanna. (s. r.)

