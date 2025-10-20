VaiOnline
Carlorte.
21 ottobre 2025 alle 00:24

Invasione eolica, arriva la nuova flotta 

Di nuovo in mare contro l’invasione eolica. Quella che dieci giorni fa era una flottilla punta adesso a diventare una vera e propria flotta, pronta a solcare il mare in difesa dell’ambiente che nel Sulcis Iglesiente non ci si può più permettere di mettere a rischio. Si chiamerà appunto “Flotta No speculazione energetica” e chi la sta “armando” si è dato appuntamento per domenica 26 ottobre alle 9.30 al molo San Carlo di Carloforte e alle 11 al porticciolo turistico di Portoscuso paese in cui, nella spiaggetta di Portovesme, dovrebbe arrivare il cavidotto dell’immenso parco eolico che l’Ichnusa Wind Power vorrebbe realizzare davanti alle coste del Sulcis: 42 immense pale eoliche di 350 metri sul livello dell’acqua su un fondale di circa 800 metri. Tutti possono aderire (chiamando al 339.4379716): «Tutti insieme per manifestare via terra e via mare – scrivono gli organizzatori – confermate le adesioni di imbarcazioni e passeggeri».

