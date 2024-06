«Invasione di zecche a Molentargius, servono interventi» 

È allarme zecche nel parco di Molentargius. A denunciare la presenza massiccia dei parassiti sono i frequentatori che si recano nell’osasi naturale a due passi dalla città per passeggiare o per portare il cane.

Tra questi c’è Paola Trudu che racconta: «Abito in via Cherubini e vado spessissimo a Molentargius. Negli ultimi giorni si è verificata una cosa davvero assurda. Stavamo passeggiando nelle aree verdi vicine a via Don Giordi e ci siamo ritrovati pieni di zecche. Siamo fuggiti perché eravamo terrorizzati». Così il giorno dopo, aggiunge Trudu, «ho chiamato in Comune per chiedere di fare subito qualcosa. Io non so di chi sia la competenza sta di fatto che li bisogna fare subito una disinfestazione, ci sono anche tanti bambini che si buttano persino per terra sull’erba. È pericolosissimo».

Problemi vengono segnalati anche nell’area cani. «Non si può proprio più entrare perché è una distesa di forasacchi – dice Trudu -. Tante persone sono dovute correre dal veterinario perché i cani li avevano addosso e si sa che possono portare anche alla morte. Io mi chiedo perché ci sia un simile degrado in un parco come questo che è frequentato da tantissime persone. Credo che se tagliassero l’erba non ci sarebbero nemmeno le zecche».

