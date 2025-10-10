VaiOnline
Monserrato.
11 ottobre 2025 alle 00:19

«Invasione di vespe nel Parco Magico» 

Un'invasione di vespe e calabroni fa svuotare il Parco Magico. A segnalarlo sono diversi frequentatori dell’area verde in via dell’Argine, popolarissima tra le famiglie che portano a giocare i propri figli. Famiglie che, però, negli ultimi giorni, si sono ritrovate a dover scappare dal parco per la massiccia presenza di insetti, che ha reso impossibile la permanenza.

Una situazione dovuta probabilmente alla presenza di un nido. Tra i cittadini c’è chi spera che il freddo faccia allontanare gli insetti, ma anche chi invoca a gran voce un intervento di disinfestazione. L’assessore al Verde Saverio De Roma, tuttavia, fa sapere che «non ci sono giunte segnalazioni in merito. Si ricorda ai cittadini che è importare segnalare i problemi ai canali appositi del Comune e non tramite altri mezzi. Se le segnalazioni arrivano in modo corretto gli uffici possono contattare i vigili del fuoco e predisporre l’intervento».

