Invasione di topi, scatta il piano di derattizzazione 

Qualche reazione l’hanno già avuta, i topi che scorrazzano alla Marina. Dentro i cunicoli della rete fognaria e lungo le strette strade del quartiere. I primi interventi per rimuovere i basolati che l’impresa impegnata nella riqualificazione di via Roma ha avviato in questi giorni hanno evidentemente disturbato i roditori che si sono fatti vivi in modo più insistente tanto da richiedere un piano straordinario di derattizzazione richiesto dal Comune alla Città metropolitana. La disinfestazione (gestita dal settore ambiente procederà con la collaborazione della società partecipata ProService) partirà subito dopo Pasqua e ha come obiettivo arginare la presenza dei topi ma anche di altri insetti come le blatte durante lo svolgimento dei lavori.

Il Servizio antinsetti della Città Metropolitana si occuperà della derattizzazione, la ProService si focalizzerà su blatte e larve di zanzara. «Il lavoro di squadra è fondamentale per dare ai cittadini un servizio efficiente», dice il consigliere metropolitano delegato all’Ambiente, Roberto Mura. L’intervento interesserà il tratto che va dal Largo a piazza Deffenu, e da via Manno e viale Regina Margherita fino a via Roma. In queste ore si stanno sistemando gli avvisi alla popolazione residente prossimità dei rat box. L’inizio delle operazioni, martedì. (a. pi.)

