Invasione di topi, proteste nei parchi e scuole chiuse 

Non ci sono solo anziani e bambini in questi giorni nei parchi cittadini ancora affollati. A scorrazzare liberamente tra panchine e giochi, entrando persino nel gabbiotto del custode, ci sono enormi ratti di certo poco graditi.

Escono a tutte le ore e non solo di notte. Basta stare seduti cinque minuti al parco Matteotti in via D’Annunzio, al parco Europa in via Germania e al parco Parodi a Sant’Andrea, per vederli sbucare da sotto le siepi peraltro poco spaventati dalle persone che gli stanno intorno.

«Ero seduta con la mia nipotina nella panchina al parco Matteotti e abbiamo visto tre topi che sbucavano da un cespuglio» racconta Miriam Puddu, «abbiamo fatto un balzo e siamo andate via. Qua è pieno di ratti ovunque. Anche se fanno i trattamenti evidentemente non hanno risolto il problema».

E infatti proprio nei giorni scorsi un trattamento di derattizzazione è stato portato avanti nella vicina via Brigata Sassari in prossimità dell’ingresso secondario del parco. E causa topi continuano a chiudere le scuole. Dopo via Tiziano e via Alghero adesso è la volta della scuola primaria e dell’infanzia di via dei Nasturzi: trattamento in corso e alunni a casa fino al 16 ottobre. Chiusa da oggi, sempre per topi, anche la scuola Media di via Bach. Riaprirà una volta terminata la disinfestazione.

