Invasione di topi, chiude la scuola 

È chiusa da ieri e lo resterà fino alla conclusione dell’intervento, la scuola dell’infanzia di via Allegri. Nemmeno il tempo di tornare sui banchi dopo il ponte di Ognissanti che i piccoli alunni sono stati costretti a stare ancora a casa per via della presenza di topi nella scuola.

A segnalare il disagio è stata la dirigente dell’istituto comprensivo 4 che ha chiesto l’intervento di disinfestazione.A occuparsene sono i tecnici della Proservice incaricati dal centro antinsetti della Città Metropolitana che procederanno con il posizionamento delle esche. In seguito saranno effettuati i controlli per verificare il buon esito dell’intervento.

Domani intanto chiude anche la scuola di via Fieramosca: non ci sarà la luce per lavori Enel e quindi gli alunni resteranno a casa.

RIPRODUZIONE RISERVATA