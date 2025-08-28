VaiOnline
Monte Claro.
29 agosto 2025 alle 00:36

Invasione di topi al parco, disinfestazione urgente 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le segnalazioni dei cittadini aumentano ogni giorno e la Città metropolitana ha ordinato un intervento d’urgenza contro i topi, nel parco di Monte Claro. L’intervento è stato immediato con gli operai al lavoro ieri mattina perché la situazione potrebbe degenerare dal punto di vista sanitario, se si consente che i ratti continuino a proliferare nel polmone verde di via Cadello.

Proprio le numerose segnalazioni dei cittadini, giunte anche alla redazione de L’Unione Sarda, hanno dato il segnale sul fatto che la situazione è ormai grave e per questo negli uffici della Città metropolitana hanno deciso di muoversi subito. Ieri, dalle sette e mezza, sono arrivati i tecnici del Centro antinsetti.

Martino Sarritzu, delegato all'Ambiente della Città metropolitana di Cagliari, ha confermato l’azione tempestiva per garantire la sicurezza e la salubrità dell’area verde. La derattizzazione si è concentrata in particolare sulle zone più critiche, come quelle vicine ai cespugli e lungo i sentieri, per contenere la proliferazione dei roditori. Una raccomandazione ai cittadini anche per il futuro: mantenere pulito il parco, evitando di lasciare rifiuti o cibo che possano appunto attirare i ratti.
RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’indagine

Via Ghibli, non furono avvelenati

Uno strozzato, l’altro soffocato: svolta nell’inchiesta sul duplice omicidio 
Francesco Pinna
Il voto

Regionali, si parte Ma Veneto e Puglia restano un rebus

Nelle Marche il primo faccia a faccia Salvini: dopo Zaia? Squadra che vince... 
La guerra

Meloni: «No a militari italiani a Kiev»

L’impegno di Roma solo fuori dai confini ma «Mosca non vuole la pace» 
Manovra.

Taglio dell’Irpef, più tasse sulle banche

Prende corpo l’ipotesi di alzare le aliquote sul “buyback” degli istituti 