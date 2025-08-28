Invasione di topi al parco, disinfestazione urgente 

Le segnalazioni dei cittadini aumentano ogni giorno e la Città metropolitana ha ordinato un intervento d’urgenza contro i topi, nel parco di Monte Claro. L’intervento è stato immediato con gli operai al lavoro ieri mattina perché la situazione potrebbe degenerare dal punto di vista sanitario, se si consente che i ratti continuino a proliferare nel polmone verde di via Cadello.

Proprio le numerose segnalazioni dei cittadini, giunte anche alla redazione de L’Unione Sarda, hanno dato il segnale sul fatto che la situazione è ormai grave e per questo negli uffici della Città metropolitana hanno deciso di muoversi subito. Ieri, dalle sette e mezza, sono arrivati i tecnici del Centro antinsetti.

Martino Sarritzu, delegato all'Ambiente della Città metropolitana di Cagliari, ha confermato l’azione tempestiva per garantire la sicurezza e la salubrità dell’area verde. La derattizzazione si è concentrata in particolare sulle zone più critiche, come quelle vicine ai cespugli e lungo i sentieri, per contenere la proliferazione dei roditori. Una raccomandazione ai cittadini anche per il futuro: mantenere pulito il parco, evitando di lasciare rifiuti o cibo che possano appunto attirare i ratti.

