Invasione di rifiuti: proteste 

Quella intestata alla Medaglia miracolosa è una piazza ma sembra una discarica, a giudicare dalla quantità di rifiuti che sono stati depositati in vari punti.

C’è di tutto: sacchetti con resti di umido e indifferenziato di qualsiasi genere, materassi, barattoli di vernice e residui di materiale usato per ristrutturazioni edilizie, vestiario, vecchie sedie, plastica e altro. Probabile che chi abbandona quei rifiuti sia sconosciuto al Comune e non paghi la Tari. Certo è che la situazione è al limite. Tra i palazzi di San Michele c’è chi tollera per evitare ritorsioni, chi litiga con chi abbandona i rifiuti, chi se la prende con il Comune che non li ritira. Ogni tanto dal Municipio qualcuno interviene ma in poche settimane la discarica si forma di nuovo. È così da anni e non sembra esserci una soluzione.

