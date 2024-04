Invasione di rifiuti nonostante le telecamere: discarica tra via Sa Perdixedda e vico La Plaia  

La telecamera c’è ed è puntata nella direzione giusta, eppure i rifiuti abbondano. La presenza della videosorveglianza, segnalata da un cartello tutt’altro che nascosto, non ha impedito il formarsi di una discarica tra via Sa Perdixedda e vico III La Plaia.

La pattumiera a cielo aperto si trova ai margini dell’area portuale, sulle sponde del canale, a cinquanta metri dal Mercato ittico. A giudicare dalle dimensioni, non si è formata da un giorno all’altro. Verosimilmente ci sono voluti mesi.

Gli incivili, insomma, non si fanno scoraggiare. Il risultato è che in cunetta si possono “ammirare” decine di sacchi ricolmi di spazzatura, scarti edilizi e pezzi di automobili, tra cui un paraurti. C’è perfino la chiglia in vetroresina di un vecchio barchino. E non va meglio sotto il ponte, dove si è formato un cimitero di pneumatici. In questo caso la discarica si trova vicino all’area del nascente parco della Quarta Regia, che prende il nome dalla torre costiera di epoca aragonese, quando ai pescatori di Santa Gilla veniva chiesto di versare la quarta parte del pescato alle casse regie.

Lungo le sponde della laguna le discariche sono peraltro nascoste dalla vegetazione. Non così in città, dove i rifiuti restano in bella vista. Accade sempre più spesso, specialmente in periferia. Da alcuni giorni, ad esempio, quattro materassi ostruiscono il passaggio dei pedoni in via Trincea delle Frasche, mentre in via Serbariu qualcuno ha pensato bene di abbandonare i resti di un grosso scivolo da giardino.

