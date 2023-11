Invasione di pulci nei palazzi popolari «A rischio la salute» 

Non bastavano le fogne a cielo aperto. A complicare ancor di più la vita degli abitanti di Sant’Elia ora c'è pure l’invasione di pulci.

A lanciare l’allarme sono i residenti. «Da più di un mese viviamo anche quest'incubo» dice Marianna Serra, che vive in piazza Lao Silesu. «Il palazzo è pieno di pulci in ogni piano, anche nella sala riunioni», dice una vicina di casa, «e l'altro giorno ho dovuto ucciderne una decina perché me le sono ritrovata in camera dove dorme mio figlio piccolo».

Sotto l'edificio ci sono numerosi gatti non sterilizzati e gli abitanti pensano non debbano stare lì perché «sono veicolo di parassiti». Cristiano Pinna, che abita vicino alla piazza, si chiede: «Almeno su questa emergenza interverranno?».

Della questione si sta occupando il consigliere comunale di maggioranza Marcello Polastri, contattato dagli abitanti. «Mi sono rivolto agli enti competenti», afferma, «oltre ai gatti, bisogna ricordare che c'è un deposito di escrementi di piccione accumulatisi negli ultimi anni e mai bonificato, proprio sopra il palazzo di piazza Lao Silesu, accessibile dal civico 1».

E conclude: «Ho constatato personalmente che accedere al palazzo con indumenti chiari, significa vedersi salire addosso tantissimi di questi parassiti. Un vero incubo sul quale deve essere fatta chiarezza e trovata una soluzione urgente, poiché è un problema di carattere igienico-sanitario».

