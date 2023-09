Invasione di moto in piazza Sella 

Piazza Sella trasformata in parcheggio da un gruppo di motociclisti stranieri. Ha destato parecchio scalpore mercoledì pomeriggio l’ irruzione nella piazza più importante della città, di un gruppo di centauri che ha posteggiato dieci grosse moto a pochi metri dal monumento di Quintino Sella nonostante la sosta sia, ovviamente, vietata. Sotto gli sguardi sbigottiti dei presenti che hanno chiamato la Municipale, i turisti (dalle targhe dei mezzi presumibilmente di nazionalità tedesca) hanno spento i motori sistemandosi diligenti e ben allineati lungo una delle aiuole presenti.

La polemica

In piazza e sui social si è scatenato un accesso dibattito sfociato prevalentemente sul problema del “parcheggio” selvaggio in città: «Sono al corrente della carenza di personale della Polizia municipale – commenta Massimo Piga, testimone dell’intrusione nella piazza dei mezzi a due ruote – è vero che questo è stato un caso eclatante compiuto da parte di un gruppo di turisti, ma il parcheggio selvaggio è oramai diventato una consuetudine, perpetrata soprattutto dai residenti stessi».Sull’argomento è intervenuto anche l’ex primo cittadino Pierluigi Carta che ha così commentato: «In verità lo stesso atto non dovrebbe essere consentito nemmeno in piazza Pichi o in piazza Conte Ugolino della Gherardesca».

Sull’episodio dei centauri l’assessore con delega alla Viabilità e alla Polizia locale precisa: «Occorre puntualizzare che nessuno aveva alcuna autorizzazione per poter accedere all’interno dello spazio e sostarvi. Si è trattato di un grave atto di maleducazione che è avvenuto purtroppo durante l’orario d’uscita degli studenti dalle scuole. Per questo motivo la maggior parte degli agenti di polizia locale era impegnata, ma non appena è arrivata la segnalazione sono intervenuti nell’immediato per farli allontanare e gli stessi turisti, che avevano l’intenzione di pranzare in uno dei locali del centro storico, hanno compreso d’aver compiuto un’azione illegale e hanno sgomberato all’istante lo spazio occupato. Piazza Sella non è un parcheggio e nessuno può permettersi di potervi sostare con alcun mezzo a motore».

RIPRODUZIONE RISERVATA