Invasione di mosche, scuola chiusa 

Di scuole evacuate per infestazioni di topi, formiche o blatte ne è piena la cronaca da anni. Anche a Carbonia. Ma da ieri in città si è aggiunta una nuova variante: la scuola elementare e materna Ciusa di via Lombardia è stata chiusa per invasione di mosche e mosconi, anche all’interno delle aule. Non qualche svolazzo sporadico, ma una presenza a un certo punto ritenuta massiccia dagli stessi docenti: le mosche, a centinaia, si posavano insistentemente sui vestiti degli scolaretti, sui banchi, sui materiali didattici, sugli zainetti. Impossibile consumare le merendine alla ricreazione. Quindi non un banale fastidio da scacciar via con un gesto della mano, ma un’autentica invasione al punto che la preside ne ha dovuto prendere atto, dichiarare la serrata del plesso e trasferire le classi (è avvenuto ieri mattina) nella scuola media Don Milani di via Dalmazia. Dove, peraltro, lo scorso ottobre era invece esploso il problema dell’invasione di ratti, spesso dalle dimensione ragguardevoli.

È stata la dirigente Sally Vallebona ad assumersi martedì la responsabilità della chiusura del Ciusa di via Lombardia con una circolare che le famiglie hanno appreso in serata: «Non c’era più tempo da perdere – analizza la preside Vallebona – le segnalazioni andavano avanti da giorni: se inizialmente poteva apparire curiosa, poi però la situazione è parsa chiara, cioè mosche e mosconi avevano davvero invaso alcuni ambienti e a nulla è servito vari giorni fa adottare contromisure come diffondere spray insetticidi».

Le famiglie sono comprensibilmente preoccupate: «Vorremmo capire – dice Valeria Canu, una mamma – se ci sono condizioni igienico sanitarie compromesse». E soprattutto, accusa Daniela Cani, altra mamma, «è un mistero la causa di questa invasione di mosche: i bambini quando tornavano a casa si lamentavano da giorni». Si fanno delle ipotesi. Una in particolare sembra avere fondamento: tempo fa, dopo l’allarme topi che aveva riguardato anche il Ciusa, era stata eseguita la derattizzazione, quindi potrebbero esserci da qualche parte le carcasse dei topi.La scuola ha allertato sia il Comune che la Asl. «Abbiamo sollecitato anche noi un intervento degli uffici di igiene pubblica - sottolinea l’assessore comunale alla Scuola Antonietta Melas – indubbiamente in seguito a un sopralluogo che abbiamo compiuto, in un paio di ambienti scolastici la situazione non era riconducibile alla normale presenza di qualche mosca». Sono state le docenti ad un certo punto a segnalare che le mosche e in particolare i mosconi erano difficilmente sopportabili, sia per il fastidio di vederli posati dappertutto, sia per le possibili conseguenze igieniche sanitarie. Da qui la decisione radicale della preside: scuola chiusa e classi trasferite in via Dalmazia sino a data da destinarsi. Nel frattempo proseguono nel giardino del Ciusa i lavori di costruzione del nuovo asilo.

