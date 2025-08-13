VaiOnline
Tel Aviv.
14 agosto 2025 alle 00:49

Invasione di Gaza, c’è il piano operativo Gli appelli internazionali non fermano Israele  

Tel Aviv. Israele tira dritto con il piano di allargare l'offensiva a Gaza, nonostante gli appelli internazionali a evitare un'ulteriore escalation in una situazione umanitaria drammatica. Il capo di Stato maggiore, Eyal Zamir, che pure nella lunga e agitata riunione del gabinetto di guerra aveva espresso le sue perplessità sull'operazione - salvo poi rimettersi agli ordini politici -, ha approvato il quadro generale del piano operativo dell'Idf nella Striscia che prevede, tra l'altro, l'occupazione nei prossimi mesi di Gaza City e di alcuni campi profughi, ritenuti le ultime roccaforti di Hamas.

Strategia

Obiettivo dichiarato del premier Benyamin Netanyahu è quello di dare il colpo finale al gruppo terroristico e riportare a casa gli ultimi 49 ostaggi (di cui solo una ventina sarebbero ancora in vita), mentre i Paesi mediatori tentano di scongiurare la nuova operazione militare israeliana rilanciando i negoziati e avanzando nuove proposte.

Hamas ha affermato che le forze israeliane hanno intensificato le incursioni «aggressive» proprio a Gaza City, denunciando «una pericolosa escalation volta a imporre una nuova realtà sul terreno con la forza, attraverso una politica di terra bruciata e la completa distruzione di proprietà civili».

Fonti mediche hanno riferito all'agenzia palestinese Wafa che almeno 81 persone sono rimaste uccise negli attacchi dell'Idf delle ultime ore in diverse località, di cui oltre la metà - 45 - proprio a Gaza City, dove il piano di Netanyahu prevede di sfollare un milione di persone.

Trattativa

Una delegazione di Hamas avrebbe quindi fatto sapere ai mediatori, in un incontro al Cairo con il capo dell'intelligence egiziana, di avere fretta di riprendere i negoziati per un cessate il fuoco a Gaza. Sul tavolo ci sarebbe una nuova proposta di accordo globale, dopo che Netanyahu ha respinto qualsiasi ipotesi di intesa parziale: per porre fine alla guerra Israele vuole la liberazione di tutti gli ostaggi insieme, sia vivi che morti, e non più a piccoli gruppi. Questo in cambio dei 60 giorni di tregua. La nuova proposta - elaborata da Egitto e Qatar insieme alla Turchia - prevede quindi, oltre al rilascio di tutti i rapiti, la fine dei combattimenti, la smilitarizzazione di Gaza e l'esilio di alcuni leader militari di Hamas fuori dalla Striscia. «Un accordo completo è più facile: in un accordo parziale si rimandano solo gli ostacoli», ha commentato una fonte egiziana, aggiungendo che «Hamas vuole porre fine alla guerra, ma non crede che Israele smetterà di cercare di eliminarlo. Sono pronti al disarmo, ma hanno bisogno di garanzie».

