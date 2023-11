Invasione di escursionisti per la “Sulciscammina” 

Tutte le 204 presenze annunciate (96 il primo giorno, 105 il secondo) sono state confermate: si è rivelata un successo la due giorni intitolata “In Cammino tra ulivi secolari e vecchie miniere” che rappresentava il raduno regionale 2023 della federazione italiana escursionisti.

Curata dall’associazione iglesiente “Sulciscammina”, la manifestazione ha condotto gli escursionisti (con tanto di guide) tra i siti minerari e naturalistici più caratteristici di Iglesias e Villamassargia. Un buon affare anche per le attività ricettive locali dato che sono andati subito esauriti tutti i posti letto disponibili a Villamassargia e buona parte anche di quelli di Domusnovas ed Iglesias. «Una due giorni all’insegna del turismo lento, ecologico e accessibile, in grado di valorizzare Villamassargia e il suo immenso patrimonio ambientale ed immateriale» è il commento della sindaca Debora Porrà. Per Sulciscammina, giovane associazione con 5 anni di vita e 49 tesserati, si trattava di una delle prime uscite ufficiali: «Una grande promozione del territorio del Sulcis iglesiente - osserva il presidente Giovanni Carzedda - nel quale tanti degli escursionisti non erano mai stati. Visitare il pozzo Sella, Monteponi, ammirare il Pan di Zucchero, i meravigliosi ulivi secolari de s’Ortu Mannu e la casa Fenu, ha riempito occhi e cuori. Nei commenti di tutti spicca il gran calore dell’accoglienza ricevuta».

