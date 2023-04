Invasione di cornacchie «Rifiuti sparsi ovunque, si modifichino i cestini» 

Dopo blatte e topi, ora è allarme cornacchie in città: i quartuccesi, preoccupati e infastiditi, denunciano l’invasione di volatili in città. «Non sappiamo come risolvere la situazione», affermano diversi residenti del quartiere Le Serre.

«Dobbiamo intervenire per mettere fine a un problema per taluni banale, ma per altri preoccupante: siamo invasi dalle cornacchie», spiega Marco Tuveri residente nel quartiere, «qualche giorno fa in piazzetta, all’ora di pranzo, ho raccolto tutti gli scarti dei rifiuti che hanno lasciato per terra, ma alle 19 era di nuovamente tutto sporco: le cornacchie continuano a svuotare i cestini in tutta la città. Inoltre ho trovato una povera tortorella sbranata. L'ennesima».

Diversi quartuccesi, infatti, raccontano di tortore trovate morte in via Rosselli, ma anche di avanzi di cibo sparsi sui marciapiedi e nei prati verdi dei parchi. «Tirano fuori di tutto. Basterebbe applicare dei coperchi ai bidoni ma probabilmente si preferisce lasciare le strade in queste condizioni. In piazzetta Barbagia ho raccolto un pulcino di pappagallo senza testa», aggiunge Tuveri.

Una donna è stata, invece, protagonista di un episodio mentre portava a spasso il suo cane. «Birillo – racconta Maria Lucia Pisu - ha iniziato ad abbaiare e a tirarmi verso una cornacchia che stava rovistando nel cestino, lui ha abbaiato e lei si è innervosiva, sembrava ci volesse aggredire: ho avuto paura». Le fa eco Antonello Piras: «Senza un reale intervento, questo problema rischia di andare fuori controllo. Se iniziano a nidificare nei parchi sarà un disastro».