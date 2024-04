Invasione di cinghiali, una nuova aggressione 

Dopo l'aggressione a una donna (a passeggio con il suo amico a quattro zampe) avvenuta qualche settimana fa, ieri è stata la volta di un cane (al guinzaglio) attaccato da un branco di cinghiali che, da qualche mese, continuano a circolare indisturbati per le strade della città. A denunciare l'accaduto, sui social, Serena Carta: «Un branco di cinghiali ha aggredito il mio cane proprio davanti al cancello di casa, situata tra l'acquedotto e l'ex Palazzo di Giustizia, con il rischio che anche i miei genitori, anziani e portatori di handicap, venissero coinvolti: qualcuno deve rispondere dello stato di abbandono in cui versano le periferie».

Da qualche tempo, decine di cinghiali si aggirano a due passi dalle case, in cerca di cibo e attratti dalla spazzatura, invasione che comincia a preoccupare i residenti, soprattutto di alcuni quartieri tra cui Olbia Mare e Poltu Cuadu. Fioccano appelli sui social, foto e video virali che immortalano famigliole di ungulati a spasso per le vie e, qualche giorno fa, è stata lanciata una petizione per sollecitare una soluzione al problema. Già raccolte seicento firme, i sottoscrittori, escludendo la soppressione dei cinghiali, chiedono interventi a tutela di tutti, anche degli animali domestici, che sono l'esca delle aggressioni alle persone.

