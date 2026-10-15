Invasione di camper abusivi 

I divieti vengono violati in maniera sistematica. Lo spazio tra la tolleranza e il buon senso è diventato un “liberi tutti”. Tutti liberi di posizionare il proprio camper in qualsiasi punto della costa. E pazienza se a poche centinaia di metri ci sono splendide aree camper regolarmente autorizzate, dove per pura sfortuna bisogna pagare. Nel fine settimana il lungomare di Museddu è stato invaso da camper di turisti, soprattutto stranieri.

Niente controlli

«Non abbiamo personale che faccia servizio notturno e quindi non abbiamo la possibilità di effettuare controlli capillari – spiega il sindaco Marcello Vacca – sto preparando una delibera ad hoc che autorizzi i barracelli ad occuparsi di questa faccenda». Salendo in montagna, a poche decine di chilometri, lo scenario non cambia. Il bosco Seleni è un porto franco per le casette a quattro ruore. Chiunque può gettare l’ancora e lottizzare piazzole estemporanee di sosta. In assenza di bagni pubblici è lecito immaginare come venga rispettato il bosco tanto amato dai lanuseini. Comune nel quale, è stato più volte ribadito, l’area camper non viene considerata una priorità. «Tra il lungomare di Cardedu, la Marina di Gairo e la zona di Planargia a Barisardo – spiega Dianna Pischedda, esperta del settore – assistiamo quotidianamente a veri e propri accampamenti abusivi in aree non attrezzate o dove vige un chiaro divieto. In particolare, nella Marina di Gairo è evidente come la macchia mediterranea e i cespugli circostanti vengano ormai utilizzati come veri e propri bagni a cielo aperto, lasciando sporcizia ovunque. Non si tratta di essere contrari al turismo itinerante, ma di pretendere il rispetto delle regole, dell’ambiente, dell’igiene e del decoro pubblico». Le app di messaggistica consentono ai camperisti di avere informazioni sul grado di tolleranza nella zona di interesse. I controlli sono difficili in quanto bisognerebbe appurare la permanenza notturna e per farlo accertare la presenza la sera e nelle prime ore del mattino. All’arrivo dei ranger spesso i camper sono spariti. Le multe durante l’estate sono state centinaia ma con l’autunno i controlli sono diminuiti.

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