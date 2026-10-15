SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Cardedu.
16 ottobre 2026 alle 00:33

Invasione di camper abusivi 

Divieti violati, il Comune non ha personale per effettuare i controlli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I divieti vengono violati in maniera sistematica. Lo spazio tra la tolleranza e il buon senso è diventato un “liberi tutti”. Tutti liberi di posizionare il proprio camper in qualsiasi punto della costa. E pazienza se a poche centinaia di metri ci sono splendide aree camper regolarmente autorizzate, dove per pura sfortuna bisogna pagare. Nel fine settimana il lungomare di Museddu è stato invaso da camper di turisti, soprattutto stranieri.

Niente controlli

«Non abbiamo personale che faccia servizio notturno e quindi non abbiamo la possibilità di effettuare controlli capillari – spiega il sindaco Marcello Vacca – sto preparando una delibera ad hoc che autorizzi i barracelli ad occuparsi di questa faccenda». Salendo in montagna, a poche decine di chilometri, lo scenario non cambia. Il bosco Seleni è un porto franco per le casette a quattro ruore. Chiunque può gettare l’ancora e lottizzare piazzole estemporanee di sosta. In assenza di bagni pubblici è lecito immaginare come venga rispettato il bosco tanto amato dai lanuseini. Comune nel quale, è stato più volte ribadito, l’area camper non viene considerata una priorità. «Tra il lungomare di Cardedu, la Marina di Gairo e la zona di Planargia a Barisardo – spiega Dianna Pischedda, esperta del settore – assistiamo quotidianamente a veri e propri accampamenti abusivi in aree non attrezzate o dove vige un chiaro divieto. In particolare, nella Marina di Gairo è evidente come la macchia mediterranea e i cespugli circostanti vengano ormai utilizzati come veri e propri bagni a cielo aperto, lasciando sporcizia ovunque. Non si tratta di essere contrari al turismo itinerante, ma di pretendere il rispetto delle regole, dell’ambiente, dell’igiene e del decoro pubblico». Le app di messaggistica consentono ai camperisti di avere informazioni sul grado di tolleranza nella zona di interesse. I controlli sono difficili in quanto bisognerebbe appurare la permanenza notturna e per farlo accertare la presenza la sera e nelle prime ore del mattino. All’arrivo dei ranger spesso i camper sono spariti. Le multe durante l’estate sono state centinaia ma con l’autunno i controlli sono diminuiti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

E il Pd blinda l’interim alla Sanità della presidente: «Un bene per l’Isola averla come assessora»

Il caso Schael scuote il Consiglio

FdI: «È indagato? Si dimette?». Todde: «Tema che riguarda le aule giudiziarie» 
Roberto Murgia
L’indagine

Giallo della bottiglietta, controlli a tappeto «L’acqua era dolciastra»

Tribunale, il racconto della tirocinante Anche la madre ha avuto un malore  
Francesco Pinna
Tradizione

«Serve una legge per valorizzare la musica degli avi»

Canto a tenore e poesia “a bolu”, la proposta approda in Regione 
Tonio Pillonca
La crisi

Caro carburanti, i Tir pronti allo stop

Rivolta degli autotrasportatori, il ministero dei Trasporti convoca un vertice  
Vaticano

La ripresa a grandi passi di Leone

Il cardinale Parolin: «Il pontificato potrà essere rimodulato, se necessario» 