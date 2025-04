Invasione di blatte, via alle disinfestazioni 

Guerra alle blatte a Sestu. Le operazioni di disinfestazione si svolgeranno lunedì 28, in via Bruno Buozzi, via Brigata Sassari, via De Gasperi, via Togliatti, via Vanoni, via Nuova, via Giulio Cesare, piazza Rinascita, via Roma, via Bruxelles. Si consiglia di tenere lontani dalla strada biancheria, erbe aromatiche in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici, e tenere chiuse le finestre. Previsto anche il divieto del traffico, transito e sosta, durante il trattamento e nei 30 minuti successivi.

