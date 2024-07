Invasione con gazebo e fornelli sulla spiaggia di Talmone 

Gazebo (ormai d’ordinanza), rete da pallavolo e fornelli. L’invasione sulla spiaggia di Talmone è iniziata la mattina presto ed è stata documentata in un video denuncia degli Amici di Talmone e Cala di Trana che hanno anche chiesto l’intervento della Capitaneria. «La spiaggia – scrivono sulla loro pagina Faceboook – è diventata un retreat privato abusivo per i ricchi vacanzieri di uno yacht. Nonostante i divieti dell’ordinanza balneare emessa dalla Regione Sardegna, il turismo cafone prosegue con la sua arroganza ad impattare negativamente l'ambiente. Un via vai di gommoni a motore per portare cibo, ospiti e materiale. Sono stati accesi fuochi in spiaggia, che solo l’intervento della Guardia Costiera ha fermato. Un danno ambientale quindi non solo terrestre ma anche marino».

Il personale della Guardia costiera ha quindi fatto sgomberare parte dell’accampamento, in particolare i fornelli, essendo vietato accendere fuochi sulla spiaggia.

Gli Amici di Talmone e Cala di Trena segnalano anche i numerosi ancoraggi selvaggi. L'associazione aveva chiesto il permesso per la posa di un cavo tarrozzato ma è stata rigettata.

RIPRODUZIONE RISERVATA