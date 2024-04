Invasione azzurra a Monte Urpinu 

Sono di grande impatto le suggestioni che regala la lista provvisoria (non potrebbe essere altrimenti a 25 giorni dal via) del Sardegna Open, il Challenger 175 che dal 29 aprile al 5 maggio vivrà sulla terra del Tennis Club Cagliari la seconda edizione. Con l’Italia “campione mondiale” a squadre in carica (un altro modo per dire che detiene la Coppa Davis) e rappresentata da ben 8 tennisti nella top 100 mondiale, non ci sarà da stupirsi se tre delle prime quattro teste di serie saranno azzurre. Anche perché gli italiani scenderanno in massa a Monte Urpinu per preparare al meglio gli Internazionali di Roma, al via dal 6 maggio.

I protagonisti

A dare prestigio al torneo cagliaritano (205.000 euro di montepremi) ci saranno tre davisman come Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego (quest’ultimo vincitore dell’Atp 250 proprio sul Centrale), ai quali si aggiunge Flavio Cobolli. In mezzo, tre giocatori tra la 54ª e la 64ª posizione mondiale come Daniel Altmaier, Nuno Borges, e Roberto Carballes Baena. Tra gli altri italiani, curiosità per Luciano Darderi e per Luca Nardi, che a Indian Wells ha battuto Novak Djokovic, ma anche il piacere di ritrovare un tennista sempre capace di tutto come Fabio Fognini. Già in campo un anno fa, dovrebbero tornare i giapponesi taro Daniel e Yoshihito Nishioka.

Tra i giocatori che potrebbero aggiungersi in corsa (cioè che hanno indicato Cagliari come seconda scelta perché impegnati altrove, per esempio a Madrid), il brasiliano Thiago Seyboth Wild e l’argentino Federico Coria. Lunedì la presentazione a Cagliari. ( c.a.m. )

