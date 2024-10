Invasi vuoti: la grande sete di Corongiu 

La situazione è costantemente monitorata: al 30 settembre i dati dell’agenzia del Distretto idrografico segnalano la disponibilità di 203mila metri cubi nell’invaso superiore di Corongiu, pari al 5 per cento della sua capienza, che ammonta a quattro milioni di metri cubi. L’invaso inferiore è invece vuoto, con una vasta pozzanghera su un lato: una piccolissima riserva per un’eventuale emergenza. Era da tempo che non succedeva. Per fortuna Corongiu da anni non alimenta più Cagliari e il suo hinterland, ora serviti dal Simbiritzi, ma solo Burcei: le riserve, seppure minime, coprono il fabbisogno per i prossimi mesi. «Per il futuro – dice il sindaco di Burcei, Simone Monni – puntiamo anche noi sulle acque del Simbiritzi attraverso la rete idrica che dovrebbe servire i villaggi sulla vecchia Orientale. In attesa ci teniamo stretto il collegamento con Corongiu».

“Si tratta – è detto in un comunicato di Abbanoa – di due laghi di piccole dimensioni che possono riempirsi in pochissimi giorni con precipitazioni abbondanti. Non resta che sperare. Quella che stiamo affrontando in Sardegna è l’annata più siccitosa degli ultimi dieci anni”.

La storia

Il primo invaso di Corongiu è stato inaugurato nel 1867. A progettarlo fu l’ingegner Felice Giordano, compagno di studi di Quintino Sella. Fu il primo bacino artificiale realizzato in Italia con lo sbarramento di un corso d’acqua e oggi non c’è più, sostituito da altre due dighe.

Acqua per l’agricoltura

L’acqua di questi invasi (sperando che non restino più a secco), potrà essere utilizzata per irrigare i terreni di Sinnai e quelli confinanti di Maracalagonis. Possono tornare utili anche per Acquavitana. Tra gli obiettivi, quello di assicurare l’acqua alla frazione di Tasonis. «Il Consorzio di bonifica – ha detto il presidente, Efisio Perra – ha già chiesto, con la sindaca di Sinnai, Barbara Pusceddu e l’amministrazione comunale, contatti ad Abbanoa. Ottenere la disponibilità dell’invaso di Corongiu ci consentirebbe di dare l’acqua ai campi per caduta, quindi con minori spese: disponiamo di tre milioni e mezzo di euro, arrivati a gennaio dalla Regione su richiesta dell’allora consigliere Cesare Moriconi».

