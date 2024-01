Invasi quasi vuoti, l’Ogliastra dei campi soffre già la sete 

Ha piovuto talmente poco da sembrare una presa in giro. In Ogliastra da mesi è allarme rosso per la siccità: lo confermano pure i numeri emersi dall’ultimo report del Servizio regionale di tutela e gestione delle risorse idriche: mese dopo mese gli invasi del territorio risultano sempre più vuoti. In un anno, dal 30 novembre 2022 allo stesso giorno del 2023, la diga di Bau Muggeris, che alimenta quasi tutta l’Ogliastra, ha subito un calo dell’8,12 per cento, passando da 29,93 a 21,81 per cento. Ha ceduto qualcosa pure l’invaso di Santa Lucia, a valle di Villagrande.

L’emergenza siccità potrebbe presto arrivare sul tavolo del prefetto di Nuoro insieme a un robusto report confezionato da Coldiretti che sta monitorando il fenomeno.

Le associazioni

Durante un’assemblea che si è tenuta ieri, Coldiretti ha affrontato anche il tema siccità, sempre più attuale. «Stiamo monitorando la situazione, soprattutto in Ogliastra e in Baronia e presto incontreremo le amministrazioni comunali». Ad affermarlo è Alessandro Serra, direttore Coldiretti Nuoro-Ogliastra. Dell’emergenza che preoccupa gli agricoltori potrebbe essere informato anche il prefetto di Nuoro. «Che - puntualizza Serra - si è sempre dimostrato molto sensibile alle problematiche dei nostri territori». La siccità sta provocando disagi ovunque, da nord a sud dell’Ogliastra: «Sta facendo soffrire i nostri campi e di conseguenza i nostri animali raggiungono facilmente stati di stress importanti. «Nel giro di 30 anni - sostiene Roberto Mura, vicepresidente di Copagri Nuoro-Ogliastra - ci ritroveremo a cerchiare le aree territoriali a rischio elevato con nuove operazioni che prevedono la pulizia dal fango e dalla ghiaia degli invasi di raccolta delle acque, la gestione e utilizzo delle acque reflue e partecipi di importanti mediazioni in caso di conflitti tra Regione ed enti locali in materia di fabbisogno idrico».

Acqua centellinata

La siccità è un dramma che non coinvolge soltanto il mondo delle campagne. A Lanusei Abbanoa ha iniziato ad anticipare la chiusura dei rubinetti fissata per le 16 già dallo scorso settembre. Appena qualche minuto, ma indicativo dello stato d’emergenza legato all’assenza di precipitazioni che sarebbero utili ad allentare i disagi, che coinvolgono anche altri centri tra cui Loceri. I bollettini dell’Agenzia regionale del distretto idrografico confermano il livello di pericolo per la quantità d’acqua contenuta nei due bacini dell’Ogliastra.

