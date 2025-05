Invasi dalle erbacce: è rivolta 

«I nostri marciapiedi non esistono più». È l’esclamazione di alcuni residenti della zona del Borghetto, Funtana Buddia, Città Giardino e Città Nuova che si trovano da settimane invasi dalle erbacce. La segnalazione è arriva anche da altre zone della città come Salesiani, Badu ’e Carros, “Sa terra mala”, Monte Jaca, Carta Loi, e ospedale (sia davanti all’elisoccorso sia vicino all’hotel Sandalia).

Asili nido

Non vengono risparmiati neppure gli asili nido dove, con l’arrivo del bel tempo, i bambini sono costretti a non uscire per via del problema e del rischio zecche. A tutto questo si aggiungono, nelle zone più o meno scoperte, marciapiedi e strade poco praticabili, con cadute costanti e rischio incidenti. «Le strade sono piene di erbacce, non si cammina più - dice Rosario Ferrone, residente a Città Giardino -. Siamo costretti a camminare su strada, ma qui troviamo un altro ostacolo: le buche. Queste ultime compaiono per vari motivi, sia per via dell’asfalto non curato e ormai consumato, sia per via di alcuni lavori legati, per esempio, ad alcuni allacci di fognature delle nuove costruzioni. La situazione, qui in periferia, migliora leggermente nei marciapiedi principali di Funtana Buddia, ma non in tutte le zone. Per esempio, dai vigili del fuoco in su le erbacce si alternano agli avvallamenti, le cadute sono all’ordine del giorno. Il discorso cadute è analogo anche nel marciapiede al lato dell’ospedale, proprio davanti all’area dedicata all’elisoccorso, dove di recente sono inciampate due signore anziane per via delle radici degli alberi».

Rischio incendi

Dall’altro lato dell’ospedale, invece, tra i parcheggi e l’hotel Sandalia, il rischio incendi è notevole e gli abitanti temono di dover evacuare le proprie abitazioni da un momento all’altro. Il commissario del Comune, Giovanni Pirisi, si sta adoperando per trovare una soluzione nel più breve tempo possibile. Intanto a Monte Jaca, alla questione erbacce e strade si aggiunge quella della caduta massi. «Ci sentiamo abbandonati - dicono i residenti -. Pensiamo ogni giorno anche alla situazione della Pedemontana. Quanto dobbiamo aspettare? È passato un anno e mezzo. Abbiamo capito che siamo soli e così dobbiamo agire, unendo le nostre forze, per evitare di finire bloccati come è successo per la galleria di Mughina, l’anfiteatro e così via. Adesso, quando cadono i piccoli massi, ci armiamo di guanti e andiamo in gruppo a spostarli senza dire niente a nessuno, altrimenti ci chiudono anche quelle strade. Siamo esasperati, eppure basterebbe così poco».

