«Invasi dall’acqua e dal fango» 

Perdite idriche e fognarie miste a pioggia, e parti di Carbonia ripiombano in una situazione da terzo mondo. Una situazione di degrado e disagio nemmeno minimamente sfiorata dalle decine di milioni che da anni piovono nelle casse comunali di Carbonia per il risanamento urbanistico di alcune zone.

Sirai

Da qualche giorno lamentano il problema i residenti del piccolo borgo della località Sirai, immediatamente alla sinistra del ponte che si immette sulla statale 126. Da una decina di giorni si trascina una perdita idrica da una condotta sotto il ponte: l'acqua va a mischiarsi a un cronico guasto della rete fognaria che si presenta ora ancora più grave: «Un’assurdità senza giustificazione per chi dovrebbe intervenire – accusa Antonello Pistis, residente – la perdita è stata riparata ma tre giorni fa si è ripresentata perché evidentemente sono stati applicati solo dei rattoppi, in più si aggiunge il problema alla condotta fognaria che qualche tempo è stata collegata a quella di Cortoghiana». Simile la situazione dalla parte opposta del ponte, quindi in direzione nord: «L’odore non lascia dubbi, è fogna – accusa Federica Melis, casalinga – fra fondi del Pnrr, Jtf e svariati altri finanziamenti pubblici, è una vergogna che qualsiasi l’ente competente non trovi soldi per dare soluzione a questi problemi annosi».

Altri rioni

Spostandosi verso il centro, le piogge hanno di nuovo presentato il conto ai residenti del rione San Giorgio, dove da vent’anni si attendono le strade e l’illuminazione pubblica: «In più dalla strada sterrata della collina arriva anche un’ondata di fango – fa notare Mirco Selis – per noi non c’è traccia di uno straccio di progetto di risanamento». Se lo chiedono, e in questo caso non è più periferia ma pieno centro, gli abitanti del piccolo agglomerato fra via dello Sport, via Balilla e l’ex albergo operaio di via Costituente divenuto centro residenziale comunale: le piogge hanno fatto tracimare pietre e fanghiglia di una delle strade d’accesso verso via dello Sport inondando la sede stradale in cui la mattina è intenso il traffico per la presenza delle vicine scuole superiori. Ed infine, fra i dannati storici del micidiale mix di fango e pietre i residenti del rione Campo Prigionieri (il padrone di casa è Area): «Ancora nel 2025 – confessa Renato Nieddu, 70 anni, storico residente – siamo qui a scansare pozzanghere e forse ancora qualche liquame sospetto come quando da giovani i nostri genitori si insediarono in questo rione».

