VaiOnline
Carbonia.
09 novembre 2025 alle 00:29

«Invasi dall’acqua e dal fango» 

Protestano gli abitanti di Sirai: «Interventi in totale ritardo» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Perdite idriche e fognarie miste a pioggia, e parti di Carbonia ripiombano in una situazione da terzo mondo. Una situazione di degrado e disagio nemmeno minimamente sfiorata dalle decine di milioni che da anni piovono nelle casse comunali di Carbonia per il risanamento urbanistico di alcune zone.

Sirai

Da qualche giorno lamentano il problema i residenti del piccolo borgo della località Sirai, immediatamente alla sinistra del ponte che si immette sulla statale 126. Da una decina di giorni si trascina una perdita idrica da una condotta sotto il ponte: l'acqua va a mischiarsi a un cronico guasto della rete fognaria che si presenta ora ancora più grave: «Un’assurdità senza giustificazione per chi dovrebbe intervenire – accusa Antonello Pistis, residente – la perdita è stata riparata ma tre giorni fa si è ripresentata perché evidentemente sono stati applicati solo dei rattoppi, in più si aggiunge il problema alla condotta fognaria che qualche tempo è stata collegata a quella di Cortoghiana». Simile la situazione dalla parte opposta del ponte, quindi in direzione nord: «L’odore non lascia dubbi, è fogna – accusa Federica Melis, casalinga – fra fondi del Pnrr, Jtf e svariati altri finanziamenti pubblici, è una vergogna che qualsiasi l’ente competente non trovi soldi per dare soluzione a questi problemi annosi».

Altri rioni

Spostandosi verso il centro, le piogge hanno di nuovo presentato il conto ai residenti del rione San Giorgio, dove da vent’anni si attendono le strade e l’illuminazione pubblica: «In più dalla strada sterrata della collina arriva anche un’ondata di fango – fa notare Mirco Selis – per noi non c’è traccia di uno straccio di progetto di risanamento». Se lo chiedono, e in questo caso non è più periferia ma pieno centro, gli abitanti del piccolo agglomerato fra via dello Sport, via Balilla e l’ex albergo operaio di via Costituente divenuto centro residenziale comunale: le piogge hanno fatto tracimare pietre e fanghiglia di una delle strade d’accesso verso via dello Sport inondando la sede stradale in cui la mattina è intenso il traffico per la presenza delle vicine scuole superiori. Ed infine, fra i dannati storici del micidiale mix di fango e pietre i residenti del rione Campo Prigionieri (il padrone di casa è Area): «Ancora nel 2025 – confessa Renato Nieddu, 70 anni, storico residente – siamo qui a scansare pozzanghere e forse ancora qualche liquame sospetto come quando da giovani i nostri genitori si insediarono in questo rione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari spaventa il Como

Finisce 0-0, nel finale occasionissima per Zito Luvumbo 
l Nello sport
Strade di sangue

Animali liberi di attraversare: «Servono barriere e dissuasori»

I sindaci chiedono «interventi mirati, inclusi più abbattimenti» 
Alessandra Carta
Sarcidano e Barbagia.

Amministratori disperati: «Troppi rischi»

Giorgio Ignazio Onano
Il focus

I leoni da tastiera? «Gente frustrata»

Mazzette (Università di Sassari): la logica del capro espiatorio alla base dell’odio social 
Piera Serusi
Siccità

La sete della Nurra: «Indennizzi subito e lotta agli sprechi»

Il grido di agricoltori e allevatori: la Regione intervenga senza indugi  
Mariangela Pala Fabrizio Ungredda
Il dibattito

Il rebus del fine vita, i nodi da sciogliere sulla morte “etica”

Associazioni, medici e legali al Brotzu: «Mancano ancora linee guida chiare» 
Umberto Zedda
Magie d’inverno

Intelligenza artificiale L’uomo quantistico nella nuova società

Derrick de Kerckhove a Nuoro: un futuro completamente diverso  
Giovanna Pittalis
Spettacoli

Il campione di Selegas sbanca il gioco in tv

Gabriele Casti, 34 anni, insegnante, alla “Ruota della fortuna” ha già vinto 209.900 euro 
Paolo Carta
Tragedia sulla A22

Incinta al nono mese, muore d’incidente

Ha urtato il tir che la precedeva. Nel Bolognese 18enne falciata sulle strisce 