Invasi colmi, campi assetati 

Le dighe, sia Bau Muggeris che Santa Lucia, sono al massimo della capienza. E-Produzione sta facendo girare le turbine e l’acqua tracima da Santa Lucia. Ma nel comprensorio di Tortolì (compresa la zona industriale e le strutture ricettive) e Girasole l’acqua irrigua non arriva da mercoledì scorso perché la condotta, vecchia di sessant’anni, si è rotta, interrompendo il flusso. Quasi un paradosso. C’è chi, come Alessandro Melis, imprenditore agricolo di Bari Sardo, ha appena piantato 20mila piantine di ortaggi che vanno annaffiate costantemente. «Disagio inimmaginabile», ammette Melis. Melis è consapevole degli sforzi messi in campo dal Consorzio di bonifica per aggiustare la condotta, ma in agricoltura i tempi di un intervento strutturale non collimano con quelli della natura. «Stiamo approvvigionando i campi con cisterne e non ci resta che invocare la pioggia», afferma l’imprenditore.

Blackout totale

Le associazioni di categoria monitorano la situazione. «Come Copagri - dichiara Roberto Mura, presidente della sezione Ogliastra - non accettiamo più la politica dei tamponi. Le aziende non possono vivere col fiato sospeso ogni volta che una tubatura vetusta decide di cedere. Chiediamo tempi certi e rapidi per il ripristino». Mura fa appello alle istituzioni: «Chiediamo l’intervento della Regione per un piano di ammodernamento straordinario: non vogliamo riparazioni, bensì la sostituzione dei tratti critici. Venga riconosciuto lo stato di calamità per permettere il ristoro dei danni subiti dalle aziende. Se si ferma il Ponte Canale, si blocca l’economia del territorio». Interviene anche Coldiretti con il direttore Nuoro Ogliastra, Alessandro Serra: «Un plauso al Consorzio di bonifica per essersi attivato con celerità, proprio per salvaguardare le utenze. L’auspicio è che l’intervento venga concluso in breve. Tuttavia, ci auguriamo che presto sia ammodernata l’intera condotta ormai vecchissima».

Lavori in corso

Sul Rio Mirenu il Consorzio di bonifica sta intervenendo in forze. Quattro imprese, ieri mattina, hanno avviato i lavori per sistemare la condotta e si lavorerà anche di notte. «È un intervento complesso», conferma Beppe Giacobbe, presidente del Consorzio. Una delle ditte si sta occupando della deviazione del corso d’acqua per consentire la costruzione di una piattaforma che permetta di raggiungere la condotta aerea. «Un’impresa specializzata di Buddusò interverrà per tagliare la condotta deteriorata in cemento armato. A quel punto dovremo far ricostruire quel tratto». Al momento, Giacobbe non è in grado di comunicare i tempi di ripristino: «Parliamo di una condotta vecchia e non possiamo prevedere eventuali nuovi disagi in corso d’opera. Una stima? Non prima del fine settimana, sempre che tutto fili per il verso giusto». Intanto sono in corso dialoghi e trattative anche con l’Intermare per forgiare un tubo in ferro da 1.600 millimetri.

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