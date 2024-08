Invasi a secco, l’ultima mappa 

Il Maccheronis, l’invaso di Posada che serve la Baronia, al 15 per cento di riempimento. Ancora peggiori i volumi di acqua nell’Alto Cixerri, nel territorio tra Uta e Villaspeciosa: la diga di Medau Zirimilis, a Siliqua, è vuota, mentre Punta Gennarta, nel Comune di Iglesias, è al 13 per cento. Parte da qui l’emergenza della siccità, in attesa che a fine mese il Distretto idrografico della Sardegna pubblichi il bollettino di agosto, nel consueto monitoraggio che mette insieme gli invasi controllati dall’Ente regionale Enas e quelli sotto la “protezione” di Enel. Ma tutto restituisce un solo quadro: l’Isola ha sete.

La situazione del Maccheronis è al limite perché vale un ulteriore segno meno, prevedibile quanto si vuole, visto il picco turistico stagionale, ma pur sempre allarmante. A fine luglio il riempimento superava il 19 per cento. Addirittura peggio sta il Bau Pressiu, totalmente a secco. O il Mulargia, con il bacino di Monte su Rei, dove c’è appena un 8 per cento di acqua. Ma le due strutture ricadono nel sistema idrico del Tirso-Flumendosa che conta altri dieci invasi, tra cui Sa Forada al 100 per cento, Casa Fiume al 76 o ancora Is Barrocus al 69 per cento.

Insieme alla Baronia, la sofferenza idrica dell’Alto Cixerri preoccupa perché il sistema idrico era già stato classificato come zona rossa, di massima allerta, a fine luglio. Nell’Alto Coghinas, riempimento basso per Sos Canales: il dato è al 15 per cento, ma il bacino fa sistema con Monte Leprino a Pattada che a fine luglio aveva un volume d’acqua vicino al 43 per cento. Il Distretto idrografico della Sardegna l’aveva indicato in arancione, quindi in piena soglia di allerta, ma in linea con l’andamento regionale. Non in una condizione peggiore.

In fatto di riserve di acqua, solo la Gallura è fuori dagli allarmi. La diga del Liscia, secondo le rilevazioni del 19 agosto, era al 60 per cento. A fine luglio lo stesso dato valeva il 64,42 per cento. Ma considerando che la provincia di Olbia-Tempio è la mecca sarda del turismo, quel 4 per cento di consumi sono un utilizzo non solo previsto ma anche ampiamente prevedibile. Livello buono anche per la diga Cantoniera sul fiume Tirso, che fa registrare un riempimento del 71 per cento. Uno dei pochissimi dati sardi che rassicurano. ( al. car. )

