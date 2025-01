Invariate le prossime tariffe per i parcheggi davanti al mare 

Resteranno invariate, a Gonnesa, le tariffe dei parcheggi a pagamento lungo il litorale, nei circa mille stalli blu distribuiti tra Fontanamare, Plagemesu e Sa Punta S’Arena.

Mancano molti mesi all’estate ma, in vista del prossimo bilancio di previsione, l’amministrazione comunale ha già dovuto stabilire le tariffe dei parcheggi a pagamento per la stagione estiva 2025. La buona notizia per chi ama questo litorale è che non ci sono sorprese rispetto all’anno scorso. Per chi sceglierà la mezza giornata (dalle 8,30 alle 14 o dalle 14 alle 18,30) la tariffa è di 3 euro per le auto e un euro per i ciclomotori; per tutto il giorno in un parcheggio sul litorale si pagherà 5 euro per le auto e 2 euro per le moto. Come lo scorso anno, la Giunta guidata da Pietro Cocco ha confermato la possibilità di un pass per i residenti, previa richiesta, valido per tutta la stagione estiva: 30 euro per le automobili e 15 per i ciclomotori. Pagheranno 30 euro di pass -parcheggio anche i titolari e i dipendenti delle attività commerciali adiacenti all’area parcheggio nelle tre spiagge. I proprietari di seconde case nel territorio comunale di Gonnesa hanno diritto ad un pass parcheggio da 40 euro, anche in questo caso valido per tutta la stagione estiva.

Oltre alle tariffe e alla possibilità del pass, nei giorni scorsi è stata confermata anche la gestione diretta dei parcheggi a mare da parte del Comune.

