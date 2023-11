Invalidità, «Ripartono le commissioni» 

«Dalla prossima settimana al lavoro le nuove commissioni per il riconoscimento degli stati di invalidità civile». Lo assicura la direzione generale della Asl 5 di Oristano dopo che i sindacati nei giorni scorsi sono tornati all’attacco per i ritardi nell’evasione delle domande per l’invalidità civile con richieste ferme anche da 18 mesi. «Oggi è stata pubblicata la delibera per la costituzione di nuove sei commissioni, quattro nel distretto di Oristano, una a Ghilarza-Bosa e un’altra nel distretto di Ales-Terralba» spiega il direttore generale Angelo Serusi. È stato anche prorogato il termine di una decina di giorni per la raccolta delle manifestazioni di interesse per il personale (interno ed esterno all’azienda) disponibile a far parte delle commissioni, perché le richieste arrivate erano insufficienti. «Dalla prossima settimana le sei commissioni saranno operative con il personale interno della Asl e con personale esterno» ha aggiunto il direttore generale Serusi ricordando che «il servizio non è mai stato sospeso relativamente alle richieste dei pazienti fragili. La Asl 5 inoltre ha approvato un nuovo regolamento per la ripresa delle attività delle commissioni in seguito ai rilievi dei collegi sindacali di tutte le Asl dell’Isola». ( m.g. )

